Marina confirma negociações com PT e Psol para concorrer ao Senado por São Paulo

247 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que considera disputar uma vaga ao Senado Federal por São Paulo nas eleições deste ano. Segundo ela, há disposição para integrar uma articulação eleitoral no estado que voltou a projetá-la politicamente e abriu espaço para diálogos com diferentes legendas do campo democrático. A definição sobre a melhor forma de participar do processo, acrescentou, dependerá de uma conversa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista na quinta-feira (29) à Rede TV, Marina destacou o vínculo político construído com São Paulo e sinalizou abertura para a disputa ao Senado. “Eu me vejo no desenho da construção para o Senado. São Paulo ajudou a salvar a minha vida biológica e me recolocou na cena política de uma forma incrível, quando eu nem queria mais ser candidata. E, agora, eu estou disposta a fazer essa construção”, afirmou. A ministra relatou ainda que vem sendo procurada por diferentes partidos interessados em seu nome.

Marina também se disse “muito honrada” com o interesse de diferentes siglas “do campo democrático popular, com compromisso com a democracia”. De acordo com reportagem publicada pelo O Globo na semana passada, interlocutores do PT já descrevem a aproximação como “quase um casamento” entre a legenda e a ministra.

Ao detalhar as conversas em curso, Marina confirmou o diálogo com dirigentes partidários. “Estou dialogando com o PT, sim, e tive uma primeira conversa muito boa com o Edinho (Silva, presidente da sigla). Uma conversa já aconteceu com a presidente do Psol, Paula Coradi. Tem pedidos de conversa do PSB, do PV, de vários partidos. Uma análise está sendo feita”, disse. Segundo ela, a articulação busca formar um arranjo político capaz de fortalecer o desempenho de Lula nas eleições presidenciais em São Paulo.