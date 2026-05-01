Marina Silva critica derrubada do veto ao PL da Dosimetria: "uma vergonha"

247 - A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva criticou, nesta sexta-feira (1º), a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao chamado PL da Dosimetria. Ela afirmou que a redução de penas para envolvidos em ataques à democracia é inaceitável. As declarações foram dadas durante ato do movimento Vida Além do Trabalho (VAT), na praça Roosevelt, em São Paulo (SP). As informações são do jornal Folha de São Paulo.

"Ontem, no Congresso Nacional, uma vergonha. Aqueles que atacaram a nossa democracia, que temem a nossa soberania, querendo diminuir a pena com um discurso falso, hipócrita, de que é por aquele coitado que não sabia o que estava fazendo", afirmou a ex-ministra.

Em seguida, Marina Silva reforçou sua posição contrária à redução das penas dos condenados pelos atos golpistas. "A pena para eles não deveria ser menor, deveria ser maior", disse.

PL da Dosimetria

O PL da Dosimetria trata da revisão de penas aplicadas a condenados por tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL). O projeto teve como um de seus principais articuladores o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator da proposta na Câmara dos Deputados.

Apesar de ter sido anunciado para compor a mesa de autoridades no ato de 1º de Maio promovido pela Força Sindical, o parlamentar, que já presidiu a entidade, não subiu ao palco. No evento, um manifestante exibiu um cartaz com a mensagem: "Paulinho, que confusão, o PL da Dosimetria vai soltar estuprador e ladrão".