MP denuncia Deolane Bezerra e Marcola por esquema de lavagem de dinheiro

247 - O Ministério Público de São Paulo denunciou, nesta quarta-feira (10), a influenciadora Deolane Bezerra e Marco Herbas Camacho, conhecido como Marcola, por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro investigado pela Operação Vérnix. A denúncia também alcança familiares de Marcola, apontado pelas autoridades como chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do jornal O Globo.

De acordo com as investigações, Deolane teria recebido recursos vinculados à facção criminosa por intermédio de uma empresa de transportes identificada pelos investigadores como parte da estrutura financeira utilizada pela cúpula do grupo. A apuração se concentra em um suposto esquema de lavagem de dinheiro que teria como base uma transportadora de cargas localizada em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo.

Segundo a apuração, a empresa seria controlada por integrantes da cúpula do PCC. Com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, caberá agora à Justiça decidir se aceita ou não a acusação e transforma os denunciados em réus no processo.