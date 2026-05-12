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      Nikolas Ferreira perde ação contra Pedro Rousseff

      Aliados de Pedro Rousseff apontam tentativa de intimidação política da esquerda por parte do deputado federal bolsonarista

      Nikolas Ferreira perde ação contra Pedro Rousseff (Foto: Câmara dos Deputados e Redes Sociais)
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      247 - A Justiça de Minas Gerais extinguiu o processo criminal movido pelo deputado federal Nikolas Ferreira contra o vereador Pedro Rousseff, encerrando definitivamente a ação que acusava o parlamentar petista de ameaça e incitação ao crime. A certidão de trânsito em julgado foi registrada em 12 de maio de 2026, consolidando o fim do caso.

      Processo foi aberto após entrevista 

      O processo teve origem em uma notícia-crime apresentada por Nikolas Ferreira no fim de 2024, após declarações de Pedro Rousseff em entrevista ao Estado de Minas. A defesa do deputado alegava suposta prática dos crimes de ameaça e incitação ao crime. Ao longo da tramitação, porém, a ação não resultou em condenação.

      Justiça extinguiu ação em abril de 2026

      Em abril de 2026, a Justiça proferiu sentença extinguindo o processo. A decisão foi posteriormente certificada pelo Ministério Público, encerrando definitivamente o caso. Segundo interlocutores de Pedro Rousseff, a decisão reforça a proteção à liberdade de expressão no debate público e afasta interpretações criminais sobre declarações feitas em contexto político.

      Pedro Rousseff fala em perseguição política

      Em nota, Pedro Rousseff afirmou que a decisão representa uma derrota da tentativa de criminalização do debate político. “Embora o Nikolas siga me perseguindo todo santo dia, sigo firme defendendo o que acredito. Essa vitória só me dá mais gás para continuar”, declarou. Aliados do vereador afirmam que a ação fazia parte de uma estratégia de intimidação política contra vozes de esquerda em Minas Gerais.

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