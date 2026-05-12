Nikolas Ferreira perde ação contra Pedro Rousseff

247 - A Justiça de Minas Gerais extinguiu o processo criminal movido pelo deputado federal Nikolas Ferreira contra o vereador Pedro Rousseff, encerrando definitivamente a ação que acusava o parlamentar petista de ameaça e incitação ao crime. A certidão de trânsito em julgado foi registrada em 12 de maio de 2026, consolidando o fim do caso.

Processo foi aberto após entrevista

O processo teve origem em uma notícia-crime apresentada por Nikolas Ferreira no fim de 2024, após declarações de Pedro Rousseff em entrevista ao Estado de Minas. A defesa do deputado alegava suposta prática dos crimes de ameaça e incitação ao crime. Ao longo da tramitação, porém, a ação não resultou em condenação.

Justiça extinguiu ação em abril de 2026

Em abril de 2026, a Justiça proferiu sentença extinguindo o processo. A decisão foi posteriormente certificada pelo Ministério Público, encerrando definitivamente o caso. Segundo interlocutores de Pedro Rousseff, a decisão reforça a proteção à liberdade de expressão no debate público e afasta interpretações criminais sobre declarações feitas em contexto político.

Pedro Rousseff fala em perseguição política

Em nota, Pedro Rousseff afirmou que a decisão representa uma derrota da tentativa de criminalização do debate político. “Embora o Nikolas siga me perseguindo todo santo dia, sigo firme defendendo o que acredito. Essa vitória só me dá mais gás para continuar”, declarou. Aliados do vereador afirmam que a ação fazia parte de uma estratégia de intimidação política contra vozes de esquerda em Minas Gerais.