Operação da PF pode ser 'último prego no caixão' da candidatura de Cláudio Castro

247 - A nova operação da Polícia Federal contra Cláudio Castro (PL) agravou a crise política do ex-governador do Rio de Janeiro dentro do PL e levou dirigentes da sigla a avaliarem, nos bastidores, que sua candidatura ao Senado perdeu viabilidade. O desgaste aumentou após a revelação de que o governo fluminense, por meio de órgãos como o RioPrevidência, investiu R$ 3 bilhões no Banco Master, valor superior ao montante inicialmente informado, que era de cerca de R$ 1 bilhão, informa Valdo Cruz, do G1.

Apesar da avaliação interna, o PL não deve declarar oficialmente, neste momento, que a candidatura de Cláudio Castro está encerrada. A leitura reservada na cúpula partidária é que o próprio ex-governador precisará reconhecer que não há mais condições políticas para levar adiante o projeto eleitoral ao Senado.

Nos bastidores, a nova fase da investigação aumentou o incômodo de lideranças do partido, que passaram a considerar o caso ainda mais delicado. A operação desta terça-feira (26) revelou que aplicações feitas por estruturas do governo do Rio no Banco Master somaram R$ 3 bilhões, ampliando a pressão sobre Castro em meio ao avanço das apurações.

Um líder do PL avaliou que a revelação aprofunda o desgaste do ex-governador. “Essa revelação complica ainda mais a vida do Cláudio Castro. Passa a imagem de que ele estava numa operação de socorro de Daniel Vorcaro, a pessoa mais tóxica para o mundo político atualmente”, afirmou.

A definição sobre um eventual substituto de Cláudio Castro na disputa caberá a Jair Bolsonaro (PL), que mantém forte base eleitoral no Rio de Janeiro. O estado é considerado uma das principais áreas de influência política do bolsonarismo, o que torna a escolha estratégica para o PL.

Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência, chegou a mencionar a possibilidade de lançar sua mãe para a vaga. A alternativa, porém, não deve avançar, já que Bolsonaro não deve concordar com essa possibilidade.

Além do impacto político provocado pela operação da PF, Cláudio Castro também enfrenta dificuldades no Judiciário. Segundo ministros do STF citados na apuração, a confirmação de sua inelegibilidade seria considerada uma questão de tempo.

A combinação entre o avanço das investigações, o desgaste provocado pelo caso Banco Master e os obstáculos judiciais praticamente inviabilizou, na avaliação de integrantes do PL, a manutenção de Cláudio Castro como nome do partido para a disputa ao Senado.