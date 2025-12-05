Pedido de vista adia para 2026 decisão do TSE sobre Castro e Bacellar

247 - O ministro Antônio Carlos Ferreira, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), renovou o pedido de vista no julgamento que pode resultar na cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e do presidente afastado da Assembleia Legislativa fluminense, Rodrigo Bacellar (União Brasil).

O magistrado enviou despacho à presidência da Corte justificando que, “ante a relevância, a complexidade da matéria e o grande volume de documentos a serem examinados”, necessita de mais tempo para concluir a análise. O processo, iniciado no começo de novembro, já havia sido interrompido anteriormente por um pedido de vista do próprio ministro — agora renovado, o que empurra a retomada do julgamento para o próximo ano.

A relatora das ações, ministra Isabel Gallotti, já votou pela cassação do mandato de Castro. Em seu entendimento, houve abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, tese sustentada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). O órgão afirma que a destinação de recursos estaduais ao Centro de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos (Ceperj) teve finalidade eleitoral e gerou desequilíbrio na disputa que garantiu a reeleição do governador.

A renovação do pedido de vista ocorre justamente na semana em que Bacellar foi preso pela Polícia Federal, suspeito de vazar informações sobre a operação que resultou na detenção do ex-deputado TH Joias.

O caso já havia sido avaliado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) em 2024, ocasião em que Castro foi absolvido por quatro votos a três. O governador nega qualquer irregularidade e sustenta que não existem provas que apontem sua responsabilidade nas contratações investigadas no Ceperj e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).