PF diz a Moraes que recebeu 945 vídeos de operação policial que deixou 122 mortos no Rio

247 - A Polícia Federal comunicou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que a Operação Contenção, realizada em outubro de 2025 nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, gerou 945 arquivos de vídeo que deverão passar por perícia técnica. A ação terminou com 122 mortes, sendo 117 suspeitos e cinco policiais, e é apontada como o confronto policial mais letal da história do país.

Segundo a coluna da jornalista Manoela Alcântara, do Metrópoles. em ofício encaminhado ao relator da chamada “ADPF das Favelas”, a PF detalhou entraves técnicos para acessar o material audiovisual e solicitou providências para viabilizar a análise.

Operação Contenção e número de mortos

A ofensiva foi coordenada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Militar, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes do Comando Vermelho. Entre os alvos estavam chefes da organização que, segundo as investigações, estariam escondidos nas comunidades da zona norte da capital fluminense.

De acordo com o documento enviado ao STF nesta terça-feira (24), a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro disponibilizou links para acesso às imagens captadas pelas câmeras corporais utilizadas por agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) durante a operação. Nos endereços eletrônicos, foram identificados 945 vídeos.

Dificuldade de acesso aos arquivos

Apesar da disponibilização dos links, a Polícia Federal informou ter constatado a impossibilidade de acessar os arquivos e extrair as imagens para a realização dos exames periciais. Diante desse cenário, a corporação solicitou que o material seja encaminhado em mídia física, preservando o formato nativo dos registros.

No ofício assinado pelo delegado da Polícia Federal e diretor-geral substituto, William Murad, consta o pedido de ampliação do prazo para conclusão dos trabalhos. “Considerando o grande volume indicado de arquivos (945 vídeos), solicita-se que seja determinado à Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro o encaminhamento do material na forma mencionada, bem como estimado novo prazo para conclusão da perícia, a contar do efetivo recebimento dos arquivos objeto de exames e a realização de avaliação técnica preliminar”, registra o documento.

Prazo e elaboração do laudo técnico

Na segunda-feira (23),o ministro do STF Alexandre de Moraes concedeu mais 20 dias para que o governo do Estado do Rio de Janeiro envie à Polícia Federal todas as gravações realizadas durante a Operação Contenção. A determinação inclui, além das imagens captadas ao longo da ação policial, os registros relacionados aos exames cadavéricos.

Após o recebimento integral do material, caberá à Polícia Federal elaborar o laudo técnico que subsidiará a análise do caso no âmbito do Supremo Tribunal Federal.