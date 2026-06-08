RJ estima recuperar R$ 1,4 bi dos recursos do RioPrevidência aplicados no Banco Master

247 - O governo do Rio de Janeiro estima recuperar cerca de R$ 1,4 bilhão dos recursos do RioPrevidência investidos no Banco Master. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (8) pelo governador em exercício, Ricardo Couto, após reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em Brasília (DF).

Segundo o SBT News, o estado já adotou medidas judiciais para tentar reaver os valores aplicados pela fundação previdenciária. De acordo com Couto, há decisões favoráveis à administração fluminense, o que permitiu o bloqueio de parte dos recursos para garantir eventual ressarcimento.

"Temos medidas judiciais já postas. Temos decisões judiciais favoráveis ao estado do Rio de Janeiro", afirmou o governador em exercício.

Propag entra na reta final

Durante a agenda na capital federal, Couto também discutiu a adesão do Rio de Janeiro ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), iniciativa criada para renegociar os débitos estaduais com a União.

Segundo ele, as negociações avançaram e a formalização da adesão deve ocorrer até o fim de junho, dentro do prazo estabelecido pelo governo federal. "A União está vendo o esforço que está sendo feito no âmbito do estado do Rio de Janeiro", declarou.

Crédito da Petrobras pode reduzir dívida

Outro tema tratado com o Ministério da Fazenda foi o reconhecimento de um crédito estimado em R$ 20 bilhões que o estado alega ter a receber da Petrobras. A proposta do governo fluminense é utilizar esse valor para reduzir parte da dívida estadual com a União, que supera R$ 200 bilhões. Segundo Couto, a operação "poderia acarretar numa antecipação de três anos".

Além do crédito relacionado à Petrobras, o governo do Rio apresentou outros ativos ao Ministério da Fazenda como alternativa para diminuir o saldo devedor. O governador em exercício, no entanto, não detalhou quais são esses ativos em razão das negociações em andamento.