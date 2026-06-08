RJ quer usar R$ 20 bi em dívidas da Petrobras para abater débito com a União, diz governador interino

247 - O governo do Rio de Janeiro pretende utilizar cerca de R$ 20 bilhões em créditos relacionados a dívidas da Petrobras para reduzir parte de seu débito com a União. A informação foi apresentada nesta segunda-feira (8) pelo governador em exercício, Ricardo Couto, após reunião com o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Segundo a CNN Brasil, Couto apontou que as negociações para a adesão do estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) estão em estágio avançado. A expectativa do governo fluminense é concluir o ingresso no programa até o final de junho.

De acordo com o governador em exercício, a proposta em discussão prevê o uso de créditos referentes a débitos da Petrobras com o estado do Rio de Janeiro para amortizar a dívida junto ao governo federal. O valor está ligado à cobrança de ICMS.

Após o encontro com o ministro da Fazenda, Couto afirmou que a operação poderá acelerar o processo de quitação do passivo estadual. "Há a possibilidade de nós usarmos esse crédito junto à União para realizar o pagamento da dívida, o que poderia acarretar em uma antecipação de 3 anos", disse o governador.

O governo fluminense também projeta redução significativa no valor das parcelas mensais pagas à União após a adesão ao Propag. O programa permitirá diminuir os desembolsos mensais de R$ 400 milhões para R$ 120 milhões durante o segundo semestre.