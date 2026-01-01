Tarcísio de Freitas publica vídeo desrespeitoso em relação ao PT

247 - Em vez de usar suas redes sociais no fim de ano para divulgar uma mensagem positiva para todos os brasileiros, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, decidiu atacar o Partido dos Trabalhadores.

Em postagem publicada nesta quinta-feira (1) pela rede social X, o governador demonstrou o seu desejo em ver o PT fora do Planalto. “A fórmula é simples! Feliz 2026 = Fora PT”, escreveu Tarcísio.

Apesar dos ataques feitos pelo governador, algumas pesquisas divulgadas recentemente trouxeram notícias positivas para este terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A pesquisa genial/Quest, divulgada no dia 16 de dezembro, mostrou o presidente Lula aparece na liderança em todos os cenários de segundo turno testados para a eleição presidencial deste ano. Os números também apontaram aumento na aprovação do governo.

O levantamento Real Time Big Data também apontou o presidente na primeira posição em todos os cenários de 1º turno.