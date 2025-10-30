TSE marca julgamento que pode resultar na cassação do mandato de Cláudio Castro

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a próxima terça-feira, 4 de novembro, o julgamento que pode definir o futuro político do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Ele é acusado de abuso de poder político e econômico durante as eleições de 2022, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Rodrigo Bacellar (União Brasil). Segundo a Folha de S.Paulo, o processo foi levado ao TSE após o Ministério Público Eleitoral recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que havia absolvido ambos em maio de 2024.

Acusações envolvem contratações irregulares no Ceperj

As ações tratam de um esquema de contratações de funcionários pelo Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro), supostamente usados como cabos eleitorais durante a campanha. Reportagens do UOL revelaram que dezenas de milhares de pessoas foram contratadas sem transparência, com indícios de uso político dos projetos do Ceperj e da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Investigação identificou saques milionários em espécie

O Ministério Público do Rio de Janeiro identificou que cerca de R$ 248 milhões foram sacados em dinheiro vivo por meio de agências bancárias, o que reforçou as suspeitas de desvio de recursos para fins eleitorais.

Ministra Isabel Gallotti é relatora do caso no TSE

O julgamento está sob relatoria da ministra Isabel Gallotti e contará com a participação da presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, além dos ministros André Mendonça, Kassio Nunes Marques, Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha.