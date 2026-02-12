Zema: 'se fosse no Japão, Toffoli já teria cometido suicídio ou estaria preso'

247 - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), bateu duro no ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e afirmou que, se o magistrado morasse no Japão, teria cometido suicídio ou estaria preso, devido à relação entre familiares do juiz e pessoas que têm ou chegaram a ter ligação com pessoas mencionadas nas investigações da Polícia Federal (PF) sobre fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

“Não temos nem honra nem vergonha na cara”, disse o chefe do Executivo mineiro, segundo vídeo publicado na rede social X. “Que tipo de país seremos se isso acabar em pizza?”.

De acordo com o governador, o “escândalo do Banco Master está mostrando ao Brasil quem é quem nessa turma dos intocáveis”.

“Se fosse no Japão, um ministro enrolado num escândalo desses já teria se suicidado. Se fosse em qualquer outro país sério, ele já estaria preso. Em um país menos sério, sofreria no mínimo um impeachment”.