Paranaenses querem eleger nome indicado por Ratinho Jr., mas ainda não o conhecem

247 – A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira mostra que a sucessão ao governo do Paraná pode estar mais aberta do que indica a fotografia inicial das intenções de voto. Embora o senador Sergio Moro (PL) lidere o cenário estimulado com 35%, a maioria dos eleitores paranaenses afirma que o governador Ratinho Júnior (PSD) merece eleger seu sucessor.

Segundo o levantamento, divulgado pelo jornal O Globo, 64% dos entrevistados dizem concordar que Ratinho Jr. deve eleger um nome para sucedê-lo. O desafio, no entanto, está na transferência desse capital político: Sandro Alex (PSD), ex-secretário de Infraestrutura e Logística e escolhido pelo governador para disputar o Palácio Iguaçu, ainda é desconhecido por 78% dos eleitores e aparece com apenas 5% das intenções de voto.

A contradição é o principal dado político da pesquisa. Ratinho Jr. mantém uma aprovação de 80% e seu governo é avaliado como positivo por 70% dos entrevistados. Mesmo assim, o nome lançado para representar a continuidade da gestão ainda não conseguiu se apresentar à maior parte do eleitorado.

No cenário estimulado, Moro lidera com 35%, seguido por Requião Filho (PDT), com 15%. Sandro Alex aparece em quarto lugar, em seu primeiro teste na pesquisa, o que indica que sua campanha terá como principal tarefa reduzir o desconhecimento e associar sua imagem às entregas do governo estadual.

Procurado pelo Globo, Sandro Alex disse ver o resultado com “naturalidade”.

“Eu vejo com naturalidade o resultado, porque sou candidato há uma semana e, sendo conhecido por 8% da população, eu tenho 6%, enquanto os outros outros estão candidatos há mais um ano. A partir de agora, é o momento de eu estou tendo de conversar com os paranaenses”, afirmou.

Ele também disse: “Eleição não se ganha por quem sai na frente, mas sim por quem chega até o final.”

A leitura da campanha de Sandro Alex é que há espaço para crescimento, especialmente porque 67% dos eleitores afirmam que a decisão sobre o voto para governador ainda pode mudar caso algo aconteça. Esse dado sugere que a liderança de Moro, embora expressiva, ainda não está consolidada.

Outro ponto relevante é que 44% dos paranaenses dizem preferir um candidato independente, enquanto 34% querem um nome aliado a Jair Bolsonaro e 17% preferem um representante ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda assim, no cenário estimulado, Moro aparece à frente como representante do bolsonarismo na disputa estadual.

Sandro Alex pretende apostar nas obras realizadas durante sua passagem pela Secretaria de Infraestrutura, como a Ponte de Guaratuba, a Ponte da Integração, a Perimetral Leste, em Foz do Iguaçu, e o novo pacote de concessões previsto para atrair R$ 60 bilhões em obras ao Paraná.

A Genial/Quaest ouviu 1.104 eleitores em 59 cidades paranaenses entre os dias 21 e 25 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.