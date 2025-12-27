Toffoli se reúne com o bilionário 'rei do ovo' em SC; Jorginho Mello esteve presente

247 – Um almoço realizado nesta sexta-feira (26), em Balneário Rincão, no Sul de Santa Catarina, reuniu autoridades do Judiciário, lideranças políticas e nomes do empresariado em um encontro tradicional que marca o encerramento do ano na região. A informação foi divulgada pelo portal NSC, um dos maiores de Santa Catarina, e aponta que o anfitrião foi o empresário Ricardo Faria, conhecido como “Rei do Ovo”, proprietário da Granja Faria, uma das maiores produtoras de ovos do Brasil.

Entre os presentes estavam o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). Também participou o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), Julio Garcia (PSD), além de outras lideranças convidadas ao evento, descrito como recorrente na praia do Sul do Estado.

Encontro reservado e segurança reforçada

Segundo a publicação, um esquema diferenciado de segurança foi montado devido à presença de autoridades de alto escalão, especialmente Toffoli. Apesar disso, nas imagens divulgadas nas redes sociais por alguns dos participantes, o ministro do STF não aparece. De acordo com a coluna, ele preferiu se manter distante dos registros fotográficos do encontro.

A presença de Toffoli em Santa Catarina, ainda conforme o NSC, havia sido confirmada semanas antes. Mesmo assim, chama atenção o fato de que o magistrado manteve a agenda no Estado mesmo com uma acareação já marcada no chamado Caso Master, prevista para a próxima terça-feira (30). A expectativa é de que Toffoli permaneça em Santa Catarina até este domingo (28).

Contexto político e institucional

A presença simultânea de um ministro do STF, do governador e de figuras centrais da política estadual em um evento privado com liderança empresarial reforça a dimensão política e institucional do encontro de fim de ano. Ao mesmo tempo, a descrição de um esquema especial de segurança e a opção de Toffoli por não aparecer em registros públicos revelam o caráter reservado da reunião, que segue cercada de discrição.

A nota original foi publicada pelo portal NSC, com informação divulgada em primeira mão pela colunista Karina Manarin e posteriormente confirmada pela coluna do veículo.