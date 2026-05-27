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      EMS mira mercado bilionário com versão sintética do Ozempic no Brasil

      Com o fim da patente da semaglutida, farmacêuticas nacionais entram na disputa por um dos segmentos mais lucrativos da indústria global

      EMS mira mercado bilionário com versão sintética do Ozempic no Brasil (Foto: Brasil 247 / Dall-E)
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      247 – A farmacêutica EMS, do empresário Carlos Sanchez, prepara sua entrada no mercado bilionário dos medicamentos para emagrecimento, com uma versão sintética do Ozempic aprovada pela Anvisa. A informação foi publicada pelo Valor Econômico.

      Ainda sem data para chegar às farmácias, o produto sinaliza a dimensão da demanda no Brasil por medicamentos à base de semaglutida. Segundo a reportagem, apenas a EMS projeta faturar R$ 500 milhões com a venda do novo medicamento.

      A movimentação ocorre após o fim da patente do Ozempic, da dinamarquesa Novo Nordisk, em março deste ano. A partir desse marco, outras grandes farmacêuticas passaram a aguardar aval da Anvisa para lançar suas próprias versões no mercado brasileiro.

      O Brasil é considerado um mercado estratégico para a indústria farmacêutica global. A forte procura por medicamentos à base de GLP-1, como Ozempic e Mounjaro, já vem alterando hábitos de consumo, rotinas alimentares e até o comportamento de setores como alimentação fora do lar e bebidas alcoólicas.

      Restaurantes e empresas do setor alimentício já adaptam cardápios para atender consumidores que usam as chamadas canetas emagrecedoras. O consumo de álcool também tem sido impactado por essa nova realidade.

      Os medicamentos à base de GLP-1 se tornaram o novo “blockbuster” da indústria farmacêutica mundial. A Novo Nordisk liderou esse mercado com o Ozempic, mas passou a enfrentar a concorrência da americana Eli Lilly, fabricante do Mounjaro.

      Para as farmacêuticas nacionais, a abertura desse mercado representa uma oportunidade rara, comparável a momentos anteriores de expiração de patentes importantes, como a do Viagra. A disputa por uma fatia desse segmento no Brasil, ao que tudo indica, está apenas começando.

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