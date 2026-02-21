'Brasil e Índia querem ser motores de um novo modelo de desenvolvimento', diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado (21) que o Brasil e a Índia pretendem “ser motores de um novo modelo de desenvolvimento” em nível global. “A Índia é o mercado de bioenergia que mais cresce no mundo. A transição energética e digital não se fará sem minerais críticos”, pontuou em discurso no encerramento do Encontro Empresarial Brasil-Índia. Os dois países assinaram neste sábado (21) um acordo sobre minerais críticos e terras raras.

A proposta amplia a cooperação em minerais estratégicos para tecnologias como veículos elétricos, smartphones, painéis solares, mísseis guiados e motores de jatos. O presidente também buscou sinalizar segurança ao mercado internacional.

“O meu governo oferece segurança jurídica, estabilidade econômica, política e social”, declarou. Em seguida, reforçou que “os negócios não têm cor, religião ou ideologia”, ao defender o fortalecimento das relações comerciais com diferentes parceiros globais.

Demonstrando confiança no avanço da relação bilateral, Lula afirmou: “Sou muito otimista na relação Brasil e Índia. Temos muita coisa em comum. Temos o desejo de deixarmos de sermos países em desenvolvimento para nos transformarmos em países desenvolvidos”.

Comércio, terras raras e minerais críticos

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o intercâmbio comercial entre os dois países atingiu US$ 15 bilhões em 2025, o maior resultado já registrado na série histórica. O valor representa crescimento de 25,5% em comparação com o ano anterior. Brasil e Índia estabeleceram como meta alcançar US$ 20 bilhões em comércio bilateral até 2030.

Já as terras raras são um conjunto de 17 elementos químicos: cério, praseodímio, lantânio, neodímio, samário, promécio, európio, gadolínio, disprósio, hólmio, térbio, érbio, túlio, itérbio, lutécio, escândio e ítrio.

Os minerais críticos formam uma categoria ampliada - matérias-primas consideradas estratégicas para áreas como tecnologia, defesa e transição energética, cuja disponibilidade pode sofrer restrições devido ao risco de escassez ou à concentração da produção em poucos países. Entre eles estão o lítio, o cobalto, o níquel e as chamadas terras raras, insumos indispensáveis para a fabricação de baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas, painéis solares e semicondutores.

Esses recursos desempenham papel central no avanço de tecnologias inovadoras e na expansão das fontes de energia renovável. Além de contribuírem para a redução das emissões de carbono, também são determinantes para a segurança econômica e geopolítica, diante do aumento da demanda global por soluções sustentáveis e pela crescente digitalização das economias.

Oito atos assinados entre Brasil e Índia

Durante o encontro empresarial, foram formalizados os seguintes instrumentos de cooperação:

Declaração Conjunta sobre Parceria Digital para o Futuro

Memorando de Entendimento entre o Ministério de Minas da Índia e o Ministério de Minas e Energia do Brasil sobre cooperação em elementos de terras raras e minerais críticos

Acordo de Cooperação Bilateral entre o Conselho de Pesquisa Científica e Industrial da Índia (CSIR) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para acesso à Biblioteca Digital de Conhecimento Tradicional (TKDL)

Memorando de Entendimento entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Organização Central de Controle de Padrões de Medicamentos (CDSCO/DGHS) da Índia

Memorando de Entendimento para cooperação no setor postal entre o Ministério das Comunicações do Brasil e o Departamento de Correios da Índia

Memorando de Entendimento entre o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Brasil e o Ministério das Micro, Pequenas e Médias Empresas da Índia

Memorando de Entendimento entre o Ministério do Aço da Índia e o Ministério de Minas e Energia do Brasil no campo da mineração para a cadeia de suprimentos do aço

Memorando de Entendimento sobre o uso de certificados eletrônicos de origem entre Brasil e Índia

Os atos assinados ampliam o escopo da cooperação bilateral, abrangendo áreas como inovação digital, mineração estratégica, regulação sanitária, comércio exterior e fortalecimento das micro e pequenas empresas, consolidando uma agenda conjunta voltada ao crescimento econômico e à modernização produtiva.