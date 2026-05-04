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      Pai de Shakira sofreu isquemia horas antes do show em Copacabana

      William Mebarak, de 94 anos, sofreu isquemia na Colômbia e foi levado às pressas para a UTI

      Show de Shakira em Copacabana (Foto: @scarlettrocha/Scarlett Rocha)

      247 -  Shakira enfrentou um drama familiar poucas horas antes de subir ao palco em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (2). O pai da cantora, William Mebarak Chadid, de 94 anos, sofreu uma isquemia na Colômbia e precisou ser internado às pressas na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital em Bogotá.

      As informações foram publicadas com base em revelação da revista espanhola Hola. Segundo a publicação, Shakira recebeu a notícia sobre o estado de saúde do pai antes da apresentação para uma plateia estimada em 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, e o show no Rio atrasou em razão da situação delicada enfrentada pela família.

      Nas redes sociais, a cantora agradeceu ao público brasileiro e fez referência ao momento difícil vivido antes do espetáculo. “Mesmo que o dia tenha sido difícil para muitos de nós, fomos celebrar a vida do jeito que ela é, com seus acertos e imperfeições”, afirmou Shakira.

      A fala da artista ganhou novo significado após a divulgação do problema de saúde de William Mebarak. A apresentação no Rio, uma das maiores da carreira recente da colombiana, ocorreu em meio à preocupação com o pai, que vive na capital colombiana.

      Estado de saúde de William Mebarak

      De acordo com a revista Hola, William Mebarak deixou a UTI e foi transferido para um quarto na mesma unidade hospitalar. Ele permanece sob observação médica.

      A isquemia ocorre quando há diminuição ou interrupção do fluxo sanguíneo em determinada parte do corpo, impedindo que oxigênio e nutrientes cheguem adequadamente aos tecidos. A condição pode atingir órgãos vitais, como cérebro e coração, e exige atendimento rápido por se tratar de uma emergência médica.

      A saúde do pai de Shakira tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. William Mebarak completará 95 anos em setembro e já passou por outros episódios de internação, quedas, cirurgias e complicações neurológicas.

      Após o show em Copacabana, Shakira deixou o Rio de Janeiro em um voo que partiu por volta das 4h da manhã de domingo (3). A saída ocorreu depois da apresentação marcada por forte emoção e por mensagens da cantora sobre vida, superação e imperfeições.

      Histórico de internações preocupa a cantora

      William Mebarak já havia enfrentado problemas graves de saúde em 2022. Naquele ano, pouco depois do fim do relacionamento de 11 anos entre Shakira e Gerard Piqué, ele sofreu uma queda em Barcelona e precisou passar alguns dias internado.

      O episódio teve impacto profundo na vida da artista. À época, o pai da cantora perdeu parte de suas funções motoras e ficou com sequelas permanentes após passar por internação em UTI.

      “Em um ano perdi o que mais amava, a pessoa em quem mais confiava, meu melhor amigo. Meu pai perdeu muitas das funções neurológicas em consequência do acidente doméstico que sofreu em Barcelona. E ele foi a Barcelona justamente para me consolar. Para me apoiar na hora da minha separação. Pensei: 'Como tantas coisas podem acontecer comigo em um ano?' Mas é a vida”, disse Shakira naquele período.

      Semanas depois, a artista compartilhou alívio ao informar que o pai havia recebido alta e estava de volta para casa. “Com meu pai de alta, já em casa e em recuperação, ajudando-o com sua estimulação cognitiva após o traumatismo. Obrigada a todos por nos envolverem com tanto carinho”, escreveu.

      Novas complicações nos anos seguintes

      Ainda em 2022, William Mebarak voltou a ser internado, embora os motivos não tenham sido divulgados. Em 2023, ele passou por uma cirurgia para a colocação de uma válvula no cérebro, procedimento realizado para tratar hidrocefalia, condição caracterizada pelo acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano.

      Naquele período, Shakira falou em tom de admiração sobre a resistência do pai diante da sequência de problemas de saúde. “O que ele suportou e superou fisicamente no último ano e meio, na idade dele, não tem explicação”, afirmou a cantora à revista Hola.

      Ela também detalhou os desafios enfrentados por William. “Ele passou por seis cirurgias, dois quadros de Covid-19, duas quedas, uma hemorragia cerebral, comprometimento neurológico, uma pneumonia — e continua com seu sorriso iluminando a vida das pessoas que o amam.”

      O estado de saúde de William voltou a gerar preocupação no fim de 2025, quando veículos chegaram a especular que ele estaria novamente hospitalizado em estado crítico. Pessoas próximas, porém, negaram a informação na época. “Ele está em casa e, com os cuidados que uma pessoa de 94 anos requer, mas está bem”, afirmaram.

      Show no Rio ocorreu em clima de emoção

      A apresentação de Shakira em Copacabana reuniu uma multidão e teve forte repercussão nas redes sociais. Sem detalhar publicamente a situação do pai durante o show, a cantora agradeceu ao público e fez uma fala marcada por emoção.

      A revelação sobre a internação de William Mebarak explicou o tom adotado pela artista ao mencionar o “dia difícil”. Mesmo diante da notícia, Shakira manteve a apresentação e celebrou a vida ao lado dos fãs brasileiros, enquanto acompanhava à distância a recuperação do pai em Bogotá.

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