Shakira se assusta com máscara de Piqué em show e momento viraliza (vídeo)

247 - Shakira voltou a viralizar nas redes sociais após ser surpreendida por uma fã que segurava uma máscara de Gerard Piqué durante um show em El Salvador, realizado como parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

A cantora colombiana, de 49 anos, demonstrou susto ao se deparar com a máscara do ex-marido no meio da apresentação, em um momento registrado em vídeo e amplamente compartilhado na internet.

A cena rapidamente ganhou repercussão porque o relacionamento entre Shakira e Piqué segue sendo tema recorrente entre fãs da artista desde a separação do casal, anunciada em junho de 2022. O episódio em El Salvador se somou a outros momentos recentes em que o nome do ex-jogador voltou a aparecer em shows da cantora.

No último sábado (2), durante a apresentação de Shakira no evento Todo Mundo no Rio, na praia de Copacabana, fãs também viralizaram ao xingar Piqué depois de um discurso da colombiana sobre “mães solteiras”.

Separação segue repercutindo

Shakira e Gerard Piqué anunciaram o fim do casamento em junho de 2022, após 11 anos de relação. Na época, os dois divulgaram um comunicado em que pediam respeito à privacidade dos filhos.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Para o bem-estar de nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos que respeitem a privacidade deles. Obrigado pela compreensão”, dizia a nota.

A separação foi anunciada depois de o site espanhol El Periódico noticiar que o ex-jogador teria se relacionado com outra mulher. Desde então, o término passou a ocupar espaço frequente na cobertura internacional de entretenimento e também na produção musical da artista.

Canções ampliaram repercussão do término

Depois de abordar o sofrimento com o divórcio em Monotonía, Shakira lançou, em janeiro de 2023, a faixa Shakira || Bzrp Music Sessions 53, parceria com Bizarrap que foi interpretada pelo público como uma série de indiretas ao ex-marido.

Na letra, a cantora diz que “as mulheres já não choram, as mulheres faturam”, além de frases como “eu valho por duas de 22” e “você trocou um Rolex por um Casio”. Os versos foram associados por fãs ao relacionamento de Piqué com Clara Martí, que tinha 23 anos quando os dois assumiram o namoro.

Em fevereiro daquele ano, Shakira também lançou TQG, música em que canta: “me machucou te ver com a nova garota, mas eu já tô focada nas minhas coisas”.

A artista afirmou ainda, em 2023, que descobriu pela imprensa que havia sido traída em um período delicado da vida familiar, quando seu pai estava internado na UTI.

Reação no palco vira novo episódio viral

O susto de Shakira diante da máscara de Piqué em El Salvador reforçou como a separação continua mobilizando o público da cantora. Mesmo sem fazer uma declaração direta sobre o episódio, a reação espontânea da artista bastou para que o vídeo circulasse intensamente nas redes sociais.

A turnê Las Mujeres Ya No Lloran World Tour tem sido marcada por referências à superação pessoal da cantora e à fase posterior ao divórcio. Em diferentes apresentações, Shakira tem conectado suas músicas recentes a mensagens sobre força feminina, independência e reconstrução após momentos difíceis.

O episódio com a máscara de Piqué, portanto, se tornou mais um capítulo da relação entre a narrativa pública da artista e a forma como seus fãs continuam acompanhando os desdobramentos do término com o ex-jogador.