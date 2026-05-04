Shakira desabafa em Copacabana e fãs apontam indireta

247 - Shakira emocionou o público durante o megashow realizado em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (2), ao falar sobre os últimos anos de sua vida pessoal e transformar parte da apresentação em uma mensagem de força e superação feminina.As informações foram publicadas pela coluna de Adriana Arcoverde. Diante de milhares de fãs reunidos na orla carioca, a cantora colombiana fez um desabafo em português e afirmou: “Vocês sabem que minha vida não tem sido fácil”.

A declaração foi recebida como uma referência ao período turbulento vivido pela artista nos últimos anos, especialmente após o fim do relacionamento com o ex-jogador Gerard Piqué. O casal se separou em 2022, depois de 11 anos de relação, em meio a rumores de traição e a uma série de repercussões públicas envolvendo os dois.Durante o show, Shakira reforçou a mensagem de resiliência e dedicou a apresentação às mulheres. “Das quedas, ninguém se salva! O que eu sei é que as mulheres, nós, cada vez que caímos nos levantamos mais fortes, sábias e resilientes. Porque as mulheres já não choram! E por isso, esse show vai ser dedicado a todas nós”, declarou a cantora.

Discurso emocionou fãs em CopacabanaA fala de Shakira foi um dos momentos de maior repercussão da apresentação. Ao se dirigir ao público brasileiro em português, a artista conectou sua trajetória pessoal a uma mensagem coletiva sobre recomeços, resistência e força feminina.O trecho também remeteu à fase musical mais recente da cantora, marcada por canções que abordam separação, independência e reconstrução emocional. Nos últimos anos, Shakira transformou experiências pessoais em composições que ganharam ampla repercussão internacional.Mais adiante no show, a artista voltou a mencionar a vida pessoal ao dedicar a música Soltera às mães solteiras brasileiras. “E eu sou uma delas”, brincou a cantora, ao falar sobre as mais de 20 milhões de mães solteiras no Brasil.

Referência ao término com Piqué

As declarações feitas no palco logo foram interpretadas por fãs como uma indireta ao relacionamento com Gerard Piqué. A separação entre a cantora e o ex-jogador ocorreu em 2022 e teve grande repercussão internacional.Desde então, Shakira passou a tratar publicamente de temas como independência, autoestima e superação. A artista também lançou músicas associadas pelo público ao fim da relação, consolidando uma fase de forte identificação com mulheres que enfrentam processos de ruptura e recomeço.Em Copacabana, a cantora reforçou esse vínculo com a plateia ao dedicar o espetáculo às mulheres e ao falar diretamente sobre quedas, reconstrução e resiliência. O momento marcou uma das passagens mais comentadas do megashow no Rio de Janeiro.