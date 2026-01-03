Agressão estadunidense à Venezuela representa o maior desafio à política externa de Lula

247 – As explosões ouvidas na madrugada deste sábado em Caracas, somadas ao relato de aeronaves voando em baixa altitude sobre a capital venezuelana, elevaram o grau de tensão na região e colocaram a crise entre Venezuela e Estados Unidos no centro do radar diplomático latino-americano. O episódio ocorre em um momento de escalada militar no Caribe e tende a se tornar um dos desafios mais delicados para a política externa do presidente Lula, cuja diplomacia aposta na estabilidade regional e no diálogo para evitar conflitos. Recentemente, o presidente Lula afirmou que tentaria mediar um diálogo entre os presidentes Donald Trump e Nicolás Maduro.

Segundo a Associated Press (AP), ao menos sete explosões foram registradas por volta das 2h da manhã (horário local), acompanhadas pelo ruído de aeronaves em baixa altitude. A agência relata que moradores de diversos bairros saíram às ruas, assustados, e que era possível ver movimentação em diferentes áreas de Caracas. Ainda de acordo com a AP, o governo venezuelano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o que ocorreu.

O ambiente de apreensão é reforçado pelo contexto geopolítico das últimas semanas. Conforme a reportagem, as Forças Armadas dos Estados Unidos vêm atacando, nos últimos dias, barcos supostamente envolvidos com tráfico de drogas, em ações que se desenrolam no entorno venezuelano e intensificam a sensação de cerco militar sobre o país sul-americano.

BREAKING: The Trump administration has begun an illegal bombing campaign of Caracas, Venezuela, striking various parts of the city. pic.twitter.com/SeSfSzWh20 January 3, 2026

Na sexta-feira, a Venezuela afirmou estar aberta a negociar um acordo com os Estados Unidos para combater o tráfico de drogas, sinalizando a disposição de buscar um entendimento formal. Mesmo com essa abertura, o presidente venezuelano Nicolás Maduro endureceu o discurso e associou a pressão de Washington a um objetivo político e econômico: segundo a AP, Maduro disse que os Estados Unidos querem forçar uma mudança de governo e acessar as vastas reservas de petróleo venezuelanas.

A narrativa de Caracas insere os acontecimentos deste sábado em uma escalada que, segundo Maduro, se intensificou com uma grande mobilização militar norte-americana no Mar do Caribe, iniciada em agosto, como parte de uma campanha de pressão que já dura meses.

O desafio para o Brasil e para a estratégia de “zona de paz”

Para o Itamaraty, o cenário se torna especialmente sensível porque o principal objetivo estratégico da diplomacia brasileira, no governo Lula, é preservar a América Latina como uma zona de paz, evitando conflitos armados e bloqueando qualquer normalização de intervenções externas. Um agravamento do confronto entre Washington e Caracas pode testar a capacidade do Brasil de atuar como mediador e defensor da estabilidade regional — posição que historicamente está associada à tradição brasileira de defesa da soberania e do direito internacional.

A explosão de tensões em Caracas também ocorre num momento em que a política externa brasileira tem buscado reconstruir pontes regionais, revalorizar instâncias de integração e reforçar a ideia de que disputas políticas não devem ser resolvidas por coerção militar.

Silêncio oficial e incerteza sobre a origem das explosões

Apesar da gravidade do relato, ainda não há confirmação oficial sobre a origem das explosões nem sobre o tipo de aeronaves que sobrevoaram a cidade. A própria AP ressalta que o governo venezuelano não deu resposta imediata, o que mantém o episódio envolto em incertezas e amplia a ansiedade interna.

Enquanto a população de Caracas tenta compreender o que aconteceu, o episódio tende a repercutir rapidamente em chancelerias latino-americanas, especialmente em Brasília, onde qualquer deterioração do quadro regional pode representar um teste crítico para a estratégia diplomática do governo Lula de manter o continente longe de conflitos e de reafirmar a América Latina como território de soberania, diálogo e paz.