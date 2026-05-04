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      Reynaldo José Aragon Gonçalves

      Reynaldo Aragon é jornalista especializado em geopolítica da informação e da tecnologia, com foco nas relações entre tecnologia, cognição e comportamento. É pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos em Comunicação, Cognição e Computação (NEECCC – INCT DSI) e integra o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Disputas e Soberania Informacional (INCT DSI), onde investiga os impactos da tecnopolítica sobre os processos cognitivos e as dinâmicas sociais no Sul Global. Editor do site codigoaberto.net

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        China reage, petróleo se fragmenta: o mundo já entrou em guerra

        A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP e a reação da China às sanções dos EUA expõem a disputa pelo controle dos fluxos de energia, rotas e comércio global.

        Bomba de extração de petróleo (Foto: Reuters)

        Não é crise, nem instabilidade pontual. É uma reorganização em curso do sistema mundial. Petróleo, sanções, gargalos estratégicos e cadeias logísticas são usados como instrumentos de poder. O que está acontecendo agora confirma que a guerra global já começou e se trava na circulação de energia, mercadorias e capital.

        A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP rompe a disciplina que permitia aos produtores coordenar oferta e sustentar preços. Ao optar por flexibilidade e mercado, Abu Dhabi desloca o petróleo da coordenação política para a competição financeirizada. No mesmo movimento, a China reage às sanções americanas acionando sua lei anti-sanções e mantendo compras de petróleo iraniano e russo, recusando a extraterritorialidade dos EUA e afirmando que seu abastecimento não será decidido em Washington. Esses movimentos convergem. Fragmentam a governança da energia e expõem a disputa por quem define as regras da circulação.

        O conflito se materializa nos gargalos que sustentam o sistema. Ormuz concentra parcela decisiva do petróleo que alimenta a Ásia. Malaca conecta esse fluxo à indústria chinesa. O Canal do Panamá regula o comércio entre oceanos. Xangai organiza a circulação global de mercadorias. A rota do Ártico surge como alternativa ainda limitada, mas estratégica. Não são pontos neutros. São válvulas que definem custo, tempo e risco. Quem influencia essas passagens não precisa interromper o fluxo. Basta alterar suas condições para redefinir o sistema.

        Nesse terreno, cada polo age com clareza. Os Estados Unidos operam pelas camadas que dominam. Sanções, seguros, financiamento, classificação de risco e poder naval tornam-se instrumentos de comando indireto sobre quem pode vender, comprar e transportar. A China responde preservando o fluxo. Diversifica fornecedores, acumula reservas, constrói rotas alternativas e sustenta operações fora do alcance das sanções. Ao ampliar sua autonomia produtiva, os Emirados aceleram a fragmentação da governança energética. O resultado não é equilíbrio. É disputa.

        Quando essas camadas se sobrepõem, energia, rotas, comércio, finanças e direito passam a compor um único mecanismo de poder. Preço, tempo e risco tornam-se variáveis politicamente moduladas. Não é necessário bloquear um estreito para produzir escassez. Basta encarecer o seguro, restringir o crédito, ampliar o risco percebido e redirecionar contratos. O que aparece como mercado é decisão sobre quem pode circular, em que condições e a que custo.

        Quando Estados disputam essas regras, a guerra já está em curso. A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP e a reação da China às sanções americanas não são episódios isolados. São sinais de um sistema que passou a operar sob lógica de confronto.

        Não se trata de uma guerra anunciada. Trata-se de uma guerra executada na gestão do fluxo. Quem define as regras da circulação define os limites da soberania. Quem controla energia, rotas, financiamento e risco controla o mundo.

        Esses movimentos não são exceção. São a nova normalidade. A política internacional deixou de ser negociação entre Estados e passou a ser administração de fluxos sob pressão constante. Quem não entende isso reage tarde. Quem entende, reposiciona.

        O que está em jogo não é quem vence um episódio. É quem define a arquitetura do sistema. Se a coordenação entre produtores se dissolve e as regras passam a ser impostas por mercado, sanção e risco, a soberania deixa de ser formal e passa a depender da capacidade de garantir fluxo próprio. Estados que não controlam energia, rotas, financiamento e logística tornam-se dependentes. Estados que controlam essas variáveis definem os limites do jogo.

        A leitura é direta. A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP e a reação da China não são desvios. São sinais de um sistema em confronto. Não há fronteira clara entre paz e guerra quando o que está em disputa é a circulação que sustenta a vida material do mundo.

        Quando a circulação vira o campo de batalha, o impacto é imediato. Ele aparece no preço da energia, no custo dos alimentos, no crédito, no emprego e na estabilidade. O que está em disputa não é apenas o petróleo. É quem decide as condições materiais da vida no mundo.

        E essa decisão já está sendo tomada.

        Artigo publicado originalmente em <código aberto>

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.

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