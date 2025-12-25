TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Acareação determinada por Toffoli deve aprofundar papel do Banco Central no caso Master

      Audiência marcada para 30 de dezembro coloca regulador no centro do inquérito sobre supostas irregularidades bilionárias envolvendo o Banco Master

      Ministro do STF Dias Toffoli (Foto: Nelson Jr./SCO/STF)

      247 - A acareação convocada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), no inquérito que apura suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master tende a lançar luz sobre a atuação do Banco Central ao longo do caso. A iniciativa do magistrado pode deslocar o foco da investigação para o papel do órgão regulador, especialmente no que diz respeito à fiscalização do mercado de títulos bancários e às providências adotadas diante de alertas sobre as operações da instituição financeira. As informações são da Folha de S. Paulo.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Toffoli indicou a integrantes de seu gabinete que pretende esclarecer quando o Banco Central tomou conhecimento das suspeitas envolvendo o Master, quais medidas de supervisão foram adotadas e se houve falhas atribuíveis a responsáveis específicos no processo de fiscalização. O ministro também quer compreender a resposta do regulador diante de indícios de uma produção considerada fraudulenta de créditos que pode chegar a R$ 12 bilhões.

      A audiência foi marcada para o dia 30 de dezembro, durante o recesso do Judiciário, e reunirá Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília), e Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização do Banco Central. O formato da acareação coloca frente a frente dois investigados e um dos principais dirigentes responsáveis pela supervisão das instituições financeiras envolvidas.

      A decisão de Toffoli de convocar a acareação partiu do próprio relator, sem solicitação prévia dos investigadores. A medida provocou desconforto no Banco Central e motivou reação da Procuradoria-Geral da República (PGR). O procurador-geral Paulo Gonet pediu a suspensão da audiência, argumentando que o procedimento seria prematuro antes da colheita de depoimentos individuais. O pedido, no entanto, foi negado por Toffoli, que apontou a existência de informações divergentes nos autos do inquérito.

      Procurado, o Banco Central informou que não se manifestaria sobre o assunto. Interlocutores do processo relataram, contudo, que o diretor Ailton de Aquino recebeu a determinação com naturalidade e se colocou à disposição para prestar os esclarecimentos solicitados. Advogados que acompanham o caso destacam que acareações costumam ser incomuns nessa fase inicial, antes de contradições objetivas serem formalmente identificadas entre os depoentes.

      A condução da audiência ficará a cargo de um juiz auxiliar do gabinete de Toffoli, com base em perguntas previamente elaboradas pelo ministro. Os depoimentos serão gravados em vídeo e mantidos sob sigilo, conforme determinação do relator após assumir a condução do inquérito no STF.

      Entre os pontos centrais que Toffoli pretende esclarecer está a reação do Banco Central a alertas internos e externos sobre a atuação do Master. O ministro busca saber se houve providências para conter a expansão do banco, sustentada por uma estratégia agressiva de venda de CDBs com garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), combinada com a aquisição de ativos de baixa ou nenhuma liquidez, operação considerada de alto risco para o sistema financeiro.

      Operadores do mercado afirmam que ao menos 38 alertas teriam sido encaminhados ao Banco Central sobre as práticas do banco comandado por Vorcaro. Toffoli pretende confrontar a diretoria da autoridade monetária com relatórios produzidos pelo próprio órgão e anexados ao processo, a fim de apurar se houve falhas na fiscalização. A responsabilidade pela área recai diretamente sobre Ailton de Aquino.

      O caso também expôs divergências internas no Banco Central durante a análise da tentativa de venda do Master ao BRB. Enquanto a diretoria chefiada por Aquino respondia pela fiscalização bancária e pela avaliação do mercado de títulos que impulsionou o crescimento do Master, a área de organização do sistema financeiro, sob a direção de Renato Gomes, analisava as condições da operação. A venda acabou sendo negada pelo regulador. Até o momento, nenhum dirigente do Banco Central figura formalmente como investigado.

      A atuação do STF no caso tem sido alvo de questionamentos após o jornal O Globo afirmar que o ministro Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar da venda do Master ao BRB. A colunista Mônica Bergamo, da Folha, informou que também teria havido pressão sobre a Polícia Federal. Moraes nega e sustenta que a conversa com Galípolo se restringiu à aplicação da Lei Magnitsky. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, também afirmou não ter tratado do Master com o ministro.

      Antes da distribuição do caso a Toffoli, o ministro viajou, em 28 de novembro, para Lima, no Peru, para assistir à final da Copa Libertadores em um jato particular no qual também estava um advogado que atua para um diretor do Master. Daniel Vorcaro é descrito como um empresário com influência em Brasília e interlocução direta com autoridades, entre elas o senador Ciro Nogueira (PP-AL). Reportagem do jornal O Globo afirma ainda que Vorcaro contratou o escritório da esposa de Alexandre de Moraes para a defesa do banco, em um contrato de R$ 129 milhões.

      Toffoli é o relator do inquérito que investiga supostas fraudes na negociação de venda do Master ao BRB, envolvendo uma carteira considerada falsa de créditos de R$ 12,2 bilhões, segundo a Polícia Federal. Em dezembro, o ministro decidiu levar o caso ao STF, retirando-o da primeira instância e concentrando sob sua relatoria todas as diligências relacionadas às investigações contra Vorcaro e o banco.

      Na semana passada, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus determinou que o Banco Central apresente explicações sobre os motivos que levaram à decisão de liquidar o Master. Para a corte de contas, a medida é considerada extrema, e há avaliação de que o regulador deveria ter analisado alternativas menos onerosas antes de optar pela liquidação da instituição.

      Artigos Relacionados

      Tags