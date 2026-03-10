Alessandro Vieira tem reunião com Alcolumbre para articular CPI sobre atuação de Toffoli e Moraes no caso Master

247 - O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) se reúne na noite desta terça-feira (10) com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para tratar do pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a conduta dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso envolvendo o Banco Master.

Vieira é o autor do requerimento que propõe a instalação da comissão. Segundo o Metrópoles, durante o encontro com Alcolumbre, o senador pretende defender a abertura da CPI e sustenta que a investigação parlamentar ocorreria de forma técnica e sem conclusões antecipadas. Segundo ele, o trabalho “será técnico” e “sem pré-julgamentos” contra Toffoli e Moraes.

Assinaturas garantem avanço do pedido

Na segunda-feira (9), Alessandro Vieira reuniu as 27 assinaturas necessárias para protocolar o pedido de criação da CPI. O encontro com o presidente do Senado não tem horário definido.

Pelas regras da Casa, após o protocolo do requerimento, cabe ao presidente do Senado fazer a leitura do pedido em plenário. Esse procedimento é necessário para que os partidos indiquem os senadores que irão compor a comissão.

Para a instalação de uma CPI, é exigido que o requerimento apresente um fato determinado e um objeto específico de investigação. Não há prazo definido para que o presidente do Senado realize a leitura do pedido.

Questionamentos sobre o caso Master

A condução do caso Banco Master no Supremo Tribunal Federal tem gerado questionamentos nos últimos meses. As críticas se concentram em dúvidas levantadas sobre a imparcialidade de magistrados da Corte, diante de suspeitas de eventual ligação dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com Daniel Vorcaro, proprietário da instituição financeira.

Mais cedo, Alessandro Vieira afirmou que poderá recorrer ao próprio Supremo Tribunal Federal caso o presidente do Senado não avance com a instalação da CPI.

PEC da Segurança Pública pode entrar na pauta

Além da discussão sobre a CPI, outro tema pode surgir durante a reunião entre Vieira e Alcolumbre: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.

Líderes do governo no Congresso têm citado o senador como um possível relator da proposta no Senado. Segundo apuração do Metrópoles, caso receba o convite para assumir a relatoria do texto, Vieira pretende aceitar a missão.

O parlamentar foi relator, no Senado, do projeto de lei conhecido como PL Antifacção e elaborou um parecer que foi bem recebido pelo Palácio do Planalto.