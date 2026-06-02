Após tarifaço, 'traição ao Brasil' explode nas redes com 78% contra Trump e clã Bolsonaro

247 - A proposta do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar tarifas adicionais sobre produtos brasileiros gerou ampla rejeição nas redes sociais, segundo levantamento da AtivaWeb DataLab. O estudo mostra que 78% das interações sobre o tema tiveram sentimento negativo em relação ao mandatário estadunidense e à família Bolsonaro. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Segundo o monitoramento, o tema acumulou 15 milhões de interações até a tarde desta terça-feira (2). Do total, 78% das manifestações apresentaram sentimento negativo em relação a Trump e aos integrantes da família Bolsonaro. As menções positivas corresponderam a 11,7%, enquanto 10,3% foram classificadas como neutras.

A movimentação ocorre em meio aos embates entre o governo Trump e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diante da repercussão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) enviou uma carta às autoridades dos Estados Unidos pedindo que não fossem aplicadas tarifas adicionais ao Brasil.

Defesa da soberania

De acordo com a análise da AtivaWeb DataLab, a defesa da soberania nacional foi o principal fator de mobilização dos usuários nas plataformas digitais.

"A defesa da soberania nacional tornou-se o principal vetor de mobilização emocional", afirma o relatório.

O estudo também concluiu que esse tema foi capaz de ultrapassar divisões partidárias e reunir manifestações de diferentes grupos políticos.

"Com 74,2% de sentimento positivo, foi o único bloco narrativo a gerar consenso amplo. O tema transcendeu o debate partidário e conectou eleitores de diferentes espectros políticos em torno de um ideal comum", registra o documento.

Rejeição à família Bolsonaro

O levantamento identificou crescimento expressivo das menções que relacionavam a família Bolsonaro aos interesses nacionais. Segundo a AtivaWeb, esse foi um dos movimentos mais relevantes observados durante o monitoramento.

Entre as publicações que citavam os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro, 69% apresentaram sentimento negativo. As manifestações positivas representaram 18%, enquanto 14% foram classificadas como neutras.

O relatório atribui esse resultado à percepção de que disputas políticas internacionais poderiam provocar impactos econômicos para o Brasil. Segundo a empresa, houve "rejeição à percepção de conspiração e traição aos interesses nacionais".

Críticas a Trump

Donald Trump também figurou entre os personagens mais criticados nas discussões monitoradas. Segundo a análise, a rejeição observada não estava relacionada ao debate internacional de forma geral, mas às atitudes atribuídas ao presidente e à percepção de interferência nos interesses brasileiros.

"O presidente americano apareceu como um dos principais personagens do debate. Aqui, o sentimento negativo não se dirige ao tema internacional em si, mas às ações de Trump, à sua pressão sobre o Brasil e à interferência percebida nos interesses brasileiros", diz o relatório.

A AtivaWeb conclui que a desaprovação cresce quando o debate aborda possíveis efeitos econômicos e políticos para o país.

"Por isso, a rejeição cresce de forma significativa, chegando a 62,9%, especialmente quando o debate destaca impactos econômicos e políticos para o país", afirma o documento.