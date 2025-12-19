Avaliação do STF e da Câmara melhora, aponta Quaest

247 - A percepção dos brasileiros sobre o funcionamento das principais instituições do país apresentou sinais de recuperação no fim do ano. Dados recentes indicam avanço na avaliação positiva do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Câmara dos Deputados, ainda que a rejeição a essas instituições permaneça elevada. Segundo o G1, as informações constam de pesquisa divulgada pela Quaest nesta sexta-feira (19). O estudo revela mudanças relevantes na forma como a população avalia o desempenho dos Três Poderes, além de trazer dados sobre a avaliação do governo Lula.

Avanço na avaliação do Supremo Tribunal Federal

Segundo a pesquisa, a avaliação positiva do STF subiu de 23% em julho, última vez em que o tribunal havia sido medido, para 33% em dezembro. No mesmo período, a avaliação regular caiu de 34% para 24%. Já a avaliação negativa do Supremo avançou de 32% para 36%, indicando que, apesar da melhora na percepção positiva, a rejeição segue expressiva.

O percentual de entrevistados que não souberam ou preferiram não responder caiu de 11% para 7%, sugerindo maior definição de opinião sobre a atuação da Corte.

Câmara dos Deputados registra recuperação

A Câmara dos Deputados também apresentou melhora nos indicadores. A avaliação positiva subiu de 15% em outubro para 20% em dezembro. A avaliação negativa recuou de 39% para 36%, enquanto a percepção regular manteve estabilidade, passando de 36% para 35%.

O índice de entrevistados que não souberam ou não responderam ficou em 9%, levemente abaixo do registrado na pesquisa anterior.

Senado mantém cenário equilibrado

No Senado Federal, os números indicam um quadro mais equilibrado. A avaliação positiva subiu de 18% para 22%, enquanto a negativa caiu de 34% para 33%. A avaliação regular ficou em 34%, próxima ao índice anterior, de 36%. O percentual de respostas indefinidas foi de 11%.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 11 e 14 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos.

Avaliação do governo Lula segue em empate técnico

A Quaest também divulgou, na mesma semana, dados atualizados sobre a avaliação do governo Lula 3. O cenário permanece de empate técnico entre aprovação e desaprovação. Atualmente, 48% dos entrevistados aprovam a gestão, enquanto 49% desaprovam. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Em novembro, os números eram semelhantes, com 47% de aprovação e 50% de desaprovação. Ao longo do ano, a diferença entre os índices variou, com maior distância registrada em maio, quando a desaprovação chegou a superar a aprovação em 17 pontos percentuais. Em dezembro de 2024, o quadro era mais favorável ao governo, com 52% de aprovação contra 47% de desaprovação.