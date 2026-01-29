Caso Master: Toffoli retira sigilo de depoimentos de Vorcaro, de diretor do BC e de ex-presidente do BRB

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu retirar o sigilo de depoimentos prestados à Polícia Federal por personagens centrais da investigação que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). A medida alcança os relatos do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Master, de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e de Ailton de Aquino, diretor de Fiscalização do Banco Central (BC).

Segundo Toffoli, a liberação se restringe exclusivamente aos depoimentos, enquanto o inquérito sobre o caso Master permanece sob segredo de Justiça até que a Procuradoria-Geral da República se manifeste. A decisão, segundo a Folha de São Paulo, atendeu a um pedido do Banco Central.

Decisão do STF atende pedido do Banco Central

Os depoimentos foram colhidos no fim de dezembro pela delegada da Polícia Federal Janaína Palazzo, antes da acareação entre os empresários, determinada pelo próprio ministro no âmbito da investigação. O objetivo é esclarecer operações financeiras e negociações que envolveram o Banco Master e o BRB.

Toffoli ressaltou, em sua decisão, que a retirada do sigilo não implica a abertura integral do inquérito, limitando-se às declarações já prestadas pelos investigados e autoridades ouvidas pela Polícia Federal.

Alerta do Banco Central sobre risco bilionário

Durante seu depoimento, Ailton de Aquino chamou a atenção para o impacto financeiro potencial das operações envolvendo o Banco Master. Segundo o diretor de Fiscalização do Banco Central, a reserva de recursos que o BRB teria de constituir para cobrir eventuais perdas poderia se aproximar de R$ 5 bilhões.

A avaliação do diretor do BC foi apresentada no contexto da análise dos riscos decorrentes da relação entre as duas instituições financeiras, tema central da investigação conduzida pela Polícia Federal.

Relato de Vorcaro sobre venda do Master ao BRB

Daniel Vorcaro afirmou à Polícia Federal que manteve mais de uma conversa com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sobre a venda do Banco Master ao BRB. No depoimento, o banqueiro também admitiu que a instituição enfrentava problemas de caixa.

Segundo Vorcaro, o modelo de negócios do Banco Master tinha como base o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mecanismo mantido com recursos do próprio sistema financeiro para proteger depositantes em caso de quebra de instituições.

Explicação do ex-presidente do BRB à Polícia Federal

Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, declarou aos investigadores que a operação ocorria durante um processo de substituição de ativos do Banco Master. Ele afirmou que precisava ganhar tempo para conduzir essa transição, em seu papel de “zelar pelo BRB”. A declaração foi dada em resposta a um questionamento da PF sobre uma anotação encontrada na agenda da ex-diretora de Controle e Riscos do BRB, Luana Andrade Ribeiro. Segundo a PF, a anotação indicava que Costa teria determinado a compra de carteiras para evitar a quebra do Banco Master.