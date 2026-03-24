Consultoria ligada a filho de Kassio Nunes Marques, do STF, recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master, aponta Coaf

247 – Uma consultoria tributária sediada em Teresina (PI) recebeu R$ 6,6 milhões do Banco Master entre 2024 e 2025 e repassou parte desses recursos ao filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques. As informações constam em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), revelado pelo jornal Estado de S. Paulo e também obtido pela Folha de S.Paulo.

Segundo o documento, a empresa Consult Inteligência Tributária realizou movimentações consideradas incompatíveis com sua capacidade financeira declarada. Embora tenha informado faturamento de apenas R$ 25,5 mil, a consultoria movimentou milhões de reais no período, o que levou o Coaf a classificar as operações como atípicas e sugerir possível “origem não formal” dos recursos.

Transferências do Banco Master e suspeitas do Coaf

O relatório aponta que o Banco Master transferiu R$ 6,6 milhões à Consult em 14 operações realizadas entre outubro de 2024 e julho de 2025. Para os técnicos do Coaf, o volume financeiro movimentado destoa completamente do porte da empresa, levantando a hipótese de que ela possa ter sido utilizada como uma “conta de passagem”.

Esse tipo de estrutura é frequentemente associado a operações de circulação de recursos com pouca ou nenhuma correspondência com atividades econômicas reais, o que reforça o alerta emitido pelo órgão de controle.

O período das transferências coincide com a tentativa de venda do Banco Master ao BRB (Banco de Brasília). As negociações começaram no fim de 2024 e o acordo foi anunciado em março de 2025, mas acabou vetado pelo Banco Central em setembro do mesmo ano.

Pagamentos ao filho de Kassio Nunes Marques

Ainda de acordo com o Coaf, a consultoria realizou pagamentos ao advogado Kevin de Carvalho Marques, filho do ministro do STF. Ele recebeu R$ 281,6 mil por meio de 11 transferências entre 2024 e 2025.

Kevin Marques afirmou que os valores correspondem à prestação de serviços de assessoria jurídica ao longo de 11 meses. A Consult, por sua vez, declarou que efetuou pagamentos mensais de cerca de R$ 25 mil ao advogado por serviços técnicos e jurídicos.

Relações empresariais e estrutura da consultoria

A Consult Inteligência Tributária foi criada em 2022 por Francisco Craveiro de Carvalho Junior. Seu filho, Gabriel Campelo de Carvalho, é sócio de Kevin Marques em outra empresa, o Instituto de Pesquisa e Gestão Tributária (IPGT). Ambas compartilham o mesmo endereço de e-mail, segundo a investigação.

Questionada, a consultoria afirmou que prestou “serviços de auditoria e consultoria tributária, além de desenvolvimento e implantação de sistemas destinados para fins de auditoria tributária”.

Ligações políticas e contexto do caso

O relatório também menciona que o empresário Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, foi preso após a liquidação da instituição financeira pelo Banco Central. Conversas encontradas pela Polícia Federal em seu celular indicam contatos com o ministro Kassio Nunes Marques.

A reportagem procurou o ministro por meio da assessoria do STF, mas não houve resposta até a publicação do caso.

O senador Ciro Nogueira, citado no contexto político das relações envolvendo o Banco Master, declarou que “lamenta as frequentes tentativas de associá-lo a escândalos” e afirmou não ter conhecimento dos pagamentos mencionados.

Coaf aponta indícios de irregularidades

Para os técnicos do Coaf, a discrepância entre o faturamento declarado e os valores movimentados pela consultoria é um dos principais indícios de irregularidade. A análise sugere que a empresa pode ter sido utilizada como intermediária em operações financeiras sem lastro econômico claro.

O caso amplia a pressão sobre o Banco Master e seus vínculos políticos e empresariais, em um contexto marcado por investigações, tentativas frustradas de venda e a posterior intervenção do Banco Central.