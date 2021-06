"Covarde e autoritário", diz Maia sobre ataques de Bolsonaro contra a imprensa

247 - O deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, disse que Jair Bolsonaro é “covarde e autoritário”, ao reagir às agressões do chefe do Planalto contra uma repórter da TV Globo.

"No dia 9 de janeiro, eu fiz um tuíte. Horas depois do episódio lamentável contra jornalista da Globo, eu repito: 'Bolsonaro é autoritário e covarde'", escreveu Maia nas redes sociais, nesta sexta-feira, 21.

No dia 9 de janeiro eu fiz um tuíte afirmando que Bolsonaro era covarde. Hoje, depois do episódio lamentável com a jornalista da TV Globo eu repito: Bolsonaro é autoritário e covarde!!! June 21, 2021

Em mais um ato de descontrole, Jair Bolsonaro atacou, nesta segunda, uma jornalista de uma afiliada da TV Globo, além de insultar a própria emissora e a CNN Brasil.

O chefe do governo federal ainda se mostrou decepcionado pela cobertura jornalística das manifestações do último sábado, 19, que reuniram mais de 750 mil pessoas no Brasil e no mundo.

Questionado por uma repórter sobre a dispensa do uso de máscara, Bolsonaro se irritou e passou a fazer uma série de ofensas à imprensa: "vocês não ajudam em nada".

Nem mesmo a própria equipe do governo escapou do surto de Bolsonaro, que mandou seu "staff" "calar a boca".

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.