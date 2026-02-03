Criação de CPI do Banco Master é decisão que compete ao Congresso, diz Gleisi

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira, na Câmara dos Deputados, que o governo federal não tem posição definida sobre a possível instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o Banco Master. Segundo ela, a criação de CPIs ou CPMIs é uma prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional, independentemente do posicionamento de partidos da base governista.

A declaração, segundo o jornal O Globo, foi dada após reunião com lideranças do PT na Câmara e foi divulgada originalmente pelo jornal O Globo. Mesmo com o apoio formal do partido à abertura de investigações parlamentares, Gleisi reiterou que o Executivo não interfere nesse tipo de decisão.

Governo diz não interferir em CPIs

Em conversa com jornalistas, a ministra reforçou que a atuação do governo se limita a enfrentar os desdobramentos institucionais que possam surgir a partir de decisões do Legislativo.

“O governo não tem posição sobre CPIs ou CPMIs. Isso é da natureza da função do Congresso Nacional, que é legítimo para instalar ou não. O governo vai enfrentar a situação que vier”, afirmou Gleisi.

O Banco Master foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado e é controlado por Daniel Vorcaro. A instituição é investigada por suspeitas de fraudes e crimes contra o sistema financeiro.

PT defende investigação do Banco Master

Mais cedo, o então líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), que nesta terça-feira (3) transmitiu o cargo ao deputado Pedro Uczai (SC), defendeu publicamente a instalação de uma CPI e de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. “Nós vamos assinar a CPI da Câmara, do (Rodrigo) Rollemberg (PSB-DF), e a CPMI da Heloísa Helena (PSOL-AL) e da Fernanda Melchionna (PSOL-RS)”, declarou Lindbergh.

Pedido de CPI reúne mais de 200 assinaturas

Na véspera, o deputado Rodrigo Rollemberg anunciou ter protocolado um pedido de abertura de CPI na Câmara dos Deputados. Segundo ele, o requerimento já conta com 201 assinaturas. O escopo da comissão inclui a apuração de supostas fraudes financeiras e a compra, pelo Banco de Brasília (BRB), de carteiras de crédito do Banco Master que seriam inexistentes.

Apuração envolve Banco Central e Polícia Federal

Gleisi Hoffmann também destacou que o governo do presidente Lula tem atuado dentro das atribuições institucionais para apurar as irregularidades relacionadas ao caso. “O Master nós estamos enfrentando como deve ser enfrentado. É um caso de fiscalização do Banco Central e de apuração da Polícia Federal. É bom dizer que Vorcaro foi preso durante a presidência do BC de indicação do presidente Lula e sob a gestão do ministro Ricardo Lewandowski”, afirmou a ministra.