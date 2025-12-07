Datafolha: 54% dos brasileiros acham justa prisão de Bolsonaro

247 - Levantamento do Datafolha divulgado neste domingo (7) pela Folha de São Paulo indica que a maior parte da população avalia como justa a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou Jair Bolsonaro (PL) por seu papel central na articulação golpista após a derrota para o presidente Lula (PT) na eleição de 2022.

Segundo dados do Datafolha, 54% dos entrevistados afirmam que a prisão é justa, enquanto 40% discordam. O instituto ouviu 2.002 pessoas entre os dias 2 e 4 de dezembro, em 113 municípios, com margem de erro de dois pontos percentuais.

A execução da pena — 27 meses e três meses de prisão — teve início em 25 de novembro, após determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, que também conduz a fase de execução. Dias antes, o magistrado ordenara a prisão após Bolsonaro tentar romper a tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda, violando novamente medidas cautelares impostas desde agosto, quando cumpria prisão domiciliar.

Condenado em 11 de setembro junto a outros integrantes do núcleo central da trama golpista, o ex-presidente está custodiado na superintendência da Polícia Federal em Brasília. A decisão de mantê-lo no local, em vez de permitir prisão domiciliar, contrariou a defesa, que alegava problemas de saúde. Moraes, no entanto, ponderou que a PF oferece monitoramento médico contínuo e maior segurança, especialmente diante do risco de fuga ilustrado por episódios envolvendo aliados próximos.

O histórico recente reforça essa preocupação. O ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, também condenado, deixou o país e permanece foragido nos Estados Unidos, assim como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), investigado por campanha contra o Brasil junto ao governo americano. A possibilidade de Bolsonaro ser transferido para o complexo da Papuda — onde já estiveram figuras como Anderson Torres — gerou apreensão entre seus apoiadores, mas não se concretizou. Oficiais-generais condenados, como Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, foram encaminhados a unidades militares, enquanto o delator Mauro Cid cumpre regime aberto.

A prisão do grupo representa um marco na história recente, intensificando tensões nas Forças Armadas, especialmente no Exército. De acordo com o Datafolha, 57% dos eleitores consideram justa a condenação dos generais, ao passo que 30% discordam. A imagem da Força também sofreu desgaste: 26% dos entrevistados afirmam ter piorado sua percepção, enquanto 57% dizem não ter mudado de opinião.

O levantamento mostra ainda que 36% se dizem bem informados sobre a condenação definitiva de Bolsonaro; 37% afirmam ter conhecimento parcial; 11% se consideram mal informados; e 16% não estavam cientes do desfecho judicial. Sobre o local adequado para cumprimento da pena, 34% defendem prisão domiciliar. Entre os que rejeitam essa opção, 26% preferem presídio comum, 20% apontam unidade militar e 13% citam sede da PF.

Bolsonaro — que já está inelegível até 2030 por condenação da Justiça Eleitoral — ficará afastado das urnas até 2060 em razão das novas penas. A previsão de progressão ao regime semiaberto só se daria em 2033, segundo especialistas.

A pesquisa também evidencia um cenário profundamente marcado pela polarização política. Evangélicos (55%), moradores do Norte e Centro-Oeste (48%), apoiadores do PL (95%) e eleitores de Bolsonaro no segundo turno de 2022 (81%) consideram a prisão injusta. Já entre nordestinos (65%), apoiadores do PT (92%) e eleitores de Lula (87%), a avaliação majoritária é de que a decisão foi correta. Entre quem anulou ou votou em branco, 57% aprovam a medida.

Nos recortes socioeconômicos, há relativa uniformidade. Jovens, pessoas com apenas o ensino fundamental e brasileiros de menor renda demonstram ligeira tendência a considerar a prisão justa — 60%, 59% e 58%, respectivamente — mas as margens de erro maiores desses segmentos impedem distorções significativas no panorama geral.