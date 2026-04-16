Defesa sinaliza que delação de Vorcaro será "robusta" e pode atingir os Três Poderes

247 - A possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, avança no Supremo Tribunal Federal (STF) com a perspectiva de atingir integrantes dos Três Poderes. A defesa sinalizou ao ministro do STF André Mendonça que pretende apresentar uma colaboração robusta, com implicações que podem alcançar autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.

Segundo a coluna do jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, o advogado José Luís de Oliveira Lima se reuniu com Mendonça em São Paulo para tratar do tema, em pelo menos duas ocasiões recentes. Os encontros indicam uma mudança de cenário nas tratativas em torno do acordo.

Mudança de avaliação no STF

No primeiro encontro, o ministro demonstrou cautela em relação ao alcance da delação e não ofereceu garantias sobre sua homologação. Já na reunião mais recente, houve uma percepção mais favorável diante da possibilidade de apresentação de um material mais abrangente.

A expectativa é de que a proposta formal de delação seja entregue ao STF em maio. O conteúdo deverá abordar a relação de Vorcaro com diferentes agentes públicos, incluindo integrantes do Executivo e membros do Judiciário.

Estratégia da defesa é ampliada

Inicialmente, a estratégia da defesa previa preservar integrantes do Supremo Tribunal Federal. No entanto, segundo a reportagem, essa diretriz foi revista ao longo das negociações. A avaliação é de que uma delação restrita reduziria significativamente as chances de homologação pelo ministro relator. Por outro lado, uma colaboração mais ampla aumentaria a probabilidade de aceitação do acordo.

Risco de prisão prolongada

A decisão de ampliar o escopo da delação também está ligada ao risco jurídico enfrentado por Vorcaro. Caso o acordo não seja homologado, cresce a possibilidade de manutenção da prisão por um período mais longo.