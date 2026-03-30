Delação de Vorcaro deve atingir BRB, Banco Central e União Brasil

247 - A delação premiada do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso em Brasília, deve trazer à tona informações relevantes sobre operações envolvendo o BRB, o Banco Central e fundos de previdência estaduais, com possíveis implicações políticas e financeiras de grande alcance. O depoimento, que deve ser mais conciso do que o esperado, ainda assim promete conteúdo sensível e potencialmente explosivo, segundo o jornalista Guilherme Amado.

Vorcaro pretende dedicar parte de sua colaboração à negociação envolvendo a venda do banco Master ao BRB, incluindo referências ao governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ao ex-presidente da instituição Paulo Henrique Costa e a outros personagens ligados ao processo.

Outro eixo da delação deve abordar a atuação do Banco Central, incluindo episódios anteriores às tratativas com o BRB. O relato poderá mencionar servidores da autarquia, inclusive em níveis mais elevados, ampliando o alcance das apurações.

O ex-banqueiro também deve detalhar a captação de recursos junto a fundos de previdência estaduais. Entre os casos citados estão os aportes de aproximadamente R$ 970 milhões do Rioprevidência e R$ 400 milhões da Amapá Previdência, além de investimentos semelhantes realizados por outros estados e municípios

Essas operações podem servir de base para menções a dois políticos de destaque do União Brasil. As citações estariam relacionadas à atuação de indicados ligados a esses nomes, que ocupavam cargos de comando em institutos de previdência e teriam exercido pressão nas decisões de investimento

A delação de Vorcaro, mesmo com extensão reduzida, tende a provocar repercussão significativa ao conectar instituições financeiras, órgãos reguladores e agentes políticos em um mesmo contexto investigativo