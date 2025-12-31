Ex-presidente do BRB nega contradições em depoimento ao STF

247 - O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, negou nesta quarta-feira (31) que tenha havido contradições entre seu depoimento e o do empresário Daniel Vorcaro no âmbito das investigações do chamado caso Master, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota divulgada por sua defesa, Costa afirmou que as divergências apontadas dizem respeito apenas a interpretações diferentes sobre os mesmos acontecimentos analisados pelas autoridades.

A manifestação ocorre após a realização de oitivas e de uma acareação conduzidas pela Polícia Federal no STF.

A defesa de Paulo Henrique Costa sustenta que não há inconsistências materiais entre os depoimentos. “Mantendo o respeito ao sigilo das investigações, esclarece que não houve contradições entre seu depoimento e o de Daniel Vorcaro, mas apenas percepções distintas sobre os mesmos fatos”, afirmou a equipe jurídica do ex-presidente do BRB.

A defesa também destacou que a acareação realizada no STF cumpriu seu papel de esclarecer essas diferenças de interpretação. “A acareação realizada foi breve e suficiente para esclarecer essas diferenças”, diz o texto divulgado nesta quarta-feira.

De acordo com a nota, Paulo Henrique Costa permaneceu por mais de duas horas prestando depoimento às autoridades, respondendo a todos os questionamentos formulados durante a oitiva. Ainda segundo a defesa, ele ressaltou de forma reiterada que sua atuação à frente do BRB ocorreu dentro de parâmetros técnicos e institucionais. “Paulo Henrique Costa foi ouvido por mais de duas horas, respondeu a todos os questionamentos e sempre destacou que sua atuação se deu no âmbito de decisões técnicas, colegiadas e formalmente documentadas”, afirma o comunicado.

A defesa acrescenta que, durante o depoimento, o ex-presidente do BRB indicou a existência de registros formais que sustentariam a legalidade de seus atos. Segundo a nota, esses documentos “comprovam a correção e a regularidade de sua atuação como presidente do Banco BRB”.

No encerramento do posicionamento público, Paulo Henrique Costa reafirma sua disposição em colaborar com as investigações em curso e manifesta confiança no esclarecimento dos fatos a partir da análise técnica do material reunido. “Paulo Henrique Costa permanece à disposição das autoridades e confia que a análise técnica e objetiva dos documentos e procedimentos adotados permitirá o pleno esclarecimento dos fatos, reafirmando seu compromisso com a legalidade, a governança e o interesse institucional”, conclui a nota.