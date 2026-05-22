Gilmar Mendes pede vista e suspende julgamento sobre prisão do pai de Vorcaro e outros investigados no caso Master

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista nesta sexta-feira (22) e suspendeu o julgamento que analisa a manutenção da prisão preventiva de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, além de outros seis investigados no âmbito da Operação Compliance Zero. O STF analisava a legalidade das prisões preventivas decretadas contra os investigados na operação que apura um suposto esquema de fraudes financeiras ligado ao Banco Master. As informações são do Estadão Conteúdo.

Gilmar Mendes pede vista no STF

O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça, responsável por determinar as prisões preventivas do grupo investigado. Durante a sessão desta sexta-feira, Mendonça votou pela continuidade das prisões preventivas e medidas cautelares decretadas no âmbito da investigação.

Na sequência, Gilmar Mendes pediu vista do processo, mecanismo que permite mais tempo para análise antes da apresentação do voto. Com isso, o julgamento foi interrompido temporariamente, sem previsão imediata para retomada.

Prisões ocorreram em operação da PF

Henrique Vorcaro foi preso na última quinta-feira (14), durante mais uma fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master. Além do pai de Daniel Vorcaro, outros seis investigados também foram alvo da operação conduzida pelas autoridades.