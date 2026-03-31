Gleisi pede diálogo com Hugo Motta antes de envio do PL sobre fim da escala 6x1
Ministra diz ser importante conversar com presidente da Câmara antes de decisão sobre proposta trabalhista
247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou ser importante que o governo dialogue com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), antes de decidir sobre o envio do projeto de lei que trata da escala 6x1. A proposta trabalhista ainda está em análise e depende de articulação política no Congresso.
Segundo a coluna de Milena Teixeira, do Metrópoles, Gleisi declarou nesta terça-feira (31) que o governo ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o tema. “O governo ainda não se reuniu”, disse a ministra ao comentar o andamento das discussões.
Governo ainda avalia envio do projeto
A ministra explicou que uma reunião deve ser realizada para definir a estratégia do Palácio do Planalto em relação ao projeto. Apesar de indicar que há uma tendência de envio da proposta, ela ressaltou que o martelo ainda não foi batido.
O projeto em análise prevê mudanças na jornada de trabalho ao propor o fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua por seis dias consecutivos e descansa apenas um.
Articulação política no Congresso
A fala de Gleisi ocorre em um momento em que o governo busca apoio político para avançar com a proposta. Atualmente, há uma forte pressão para que o presidente da Câmara paute o projeto, o que depende de alinhamento entre Executivo e Legislativo.