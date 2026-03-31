Gleisi pede diálogo com Hugo Motta antes de envio do PL sobre fim da escala 6x1

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou ser importante que o governo dialogue com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), antes de decidir sobre o envio do projeto de lei que trata da escala 6x1. A proposta trabalhista ainda está em análise e depende de articulação política no Congresso.

Segundo a coluna de Milena Teixeira, do Metrópoles, Gleisi declarou nesta terça-feira (31) que o governo ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o tema. “O governo ainda não se reuniu”, disse a ministra ao comentar o andamento das discussões.

Governo ainda avalia envio do projeto

A ministra explicou que uma reunião deve ser realizada para definir a estratégia do Palácio do Planalto em relação ao projeto. Apesar de indicar que há uma tendência de envio da proposta, ela ressaltou que o martelo ainda não foi batido.

O projeto em análise prevê mudanças na jornada de trabalho ao propor o fim da escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua por seis dias consecutivos e descansa apenas um.

Articulação política no Congresso

A fala de Gleisi ocorre em um momento em que o governo busca apoio político para avançar com a proposta. Atualmente, há uma forte pressão para que o presidente da Câmara paute o projeto, o que depende de alinhamento entre Executivo e Legislativo.