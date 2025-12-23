Moraes divulga mais uma nota e volta a negar reuniões com Galípolo sobre Banco Master

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou na noite desta terça-feira (23) uma nova nota na qual rechaça as alegações, feitas inicialmente pela jornalista Malu Gaspar e pelo jornal O Globo, de que teria atuado em favor do Banco Master e solicitado apoio do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

A nota à imprensa divulgada diz: "O Ministro Alexandre de Moraes esclarece que realizou, em seu gabinete, duas reuniões com o Presidente do Banco Central para tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnistiky. A primeira no dia 14/08, após a primeira aplicação da lei, em 30/08; e a segunda no dia 30/09, após a referida lei ter sido aplicada em sua esposa, no dia 22/09. Em nenhuma das reuniões foi tratado qualquer assunto ou realizada qualquer pressão referente a aquisição do BRB pelo Banco Master. Esclarece, ainda, que jamais esteve no Banco Central e que inexistiu qualquer ligação telefônica entre ambos, para esse ou qualquer outro assunto. Por fim, esclarece que o escritório de advocacia de sua esposa jamais atuou na operação de aquisição BRB-Master perante o Banco Central".

Mais cedo, a jornalista Malu Gaspar informou que Moraes teria procurado Galípolo com o objetivo de interceder em favor do Master, instituição que é alvo de investigações por suspeita de fraude.