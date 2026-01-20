Moraes pede a SC dados sobre vagas para decidir sobre transferência de ex-chefe da PRF

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o sistema penitenciário de Santa Catarina informe se há vagas disponíveis para uma eventual transferência do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, atualmente preso em Brasília.

Segundo a coluna Brasília Hoje, da Folha de São Paulo, a medida foi adotada após a defesa do ex-dirigente solicitar que ele seja transferido para uma unidade prisional catarinense, pedido que ainda não foi apreciado de forma definitiva pelo relator.

Pedido da defesa está sob análise do STF

Antes de tomar qualquer decisão, Alexandre de Moraes solicitou que as penitenciárias de Florianópolis e de São José se manifestem formalmente sobre a existência de vagas e a capacidade de receber o preso. A consulta faz parte da análise técnica e administrativa necessária para avaliar a viabilidade do pedido.

Além disso, o ministro também notificou a administração penitenciária do Distrito Federal para que informe “a viabilidade operacional de recambiamento do preso”, procedimento que envolve aspectos de segurança, logística e custódia.

Condenação e prisão preventiva em Brasília

Silvinei Vasques está em prisão preventiva desde o fim de dezembro, quando foi localizado no Paraguai. De acordo com as investigações, ele seguia por uma rota de fuga com destino a El Salvador no momento em que foi detido.

O ex-diretor da PRF foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 24 anos e seis meses de prisão por participação na trama golpista apurada pela Corte. Desde então, permanece custodiado em Brasília, enquanto seus advogados buscam a transferência para Santa Catarina, estado com o qual mantém vínculos pessoais.