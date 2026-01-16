Motta e Alcolumbre são desconhecidos pelos brasileiros, aponta Quaest

247 - Pesquisa de opinião divulgada nesta sexta-feira (16) revela que os atuais presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal permanecem amplamente desconhecidos pela população brasileira, apesar de ocuparem os cargos mais relevantes do Poder Legislativo. O levantamento indica que a visibilidade pública de Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP) é baixa quando comparada a outras figuras do debate político e social.

De acordo com dados da pesquisa Genial/Quaest, 63% dos entrevistados afirmaram não saber quem é Hugo Motta. Entre os que o conhecem, 11% disseram ter uma imagem positiva do deputado, enquanto 26% avaliaram sua atuação de forma negativa.

O nível de desconhecimento é ainda maior no caso do presidente do Senado. Segundo o levantamento, 68% dos brasileiros afirmaram não conhecer Davi Alcolumbre. Apenas 7% declararam ter uma avaliação positiva sobre ele, e 25% disseram conhecê-lo, mas com percepção negativa de sua atuação política.

Os números chamam atenção por mostrarem que os chefes do Legislativo federal são menos conhecidos do que personagens sem cargos institucionais. O influenciador digital Pablo Marçal, por exemplo, é desconhecido por 39% dos entrevistados, percentual bem inferior ao registrado por Motta e Alcolumbre. Entre os que conhecem Marçal, 27% têm imagem positiva e 34% negativa.

Situação semelhante ocorre com o pastor-empresário Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele é desconhecido por 37% dos eleitores, enquanto 17% afirmam ter uma imagem positiva e 46% uma avaliação negativa. Ambos aparecem com grau de reconhecimento superior ao dos presidentes da Câmara e do Senado.

No conjunto de nomes avaliados, Motta e Alcolumbre superam apenas a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro (PL). Ela apresenta o maior índice de desconhecimento da pesquisa, com 75% dos entrevistados afirmando não saber quem ela é. Entre os que a conhecem, 11% têm imagem positiva e 14% negativa.

O levantamento também analisou o grau de conhecimento de outras lideranças nacionais, como Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). Todos eles apresentam índices de reconhecimento significativamente mais elevados do que os atuais presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de janeiro, com 2.004 entrevistas presenciais em todas as regiões do país. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-00835/2026.