Nunes Marques assume presidência do TSE e comandará as eleições de 2026

247 - O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF, foi eleito nesta terça-feira para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ficará à frente da Corte durante as eleições de 2026. O ministro André Mendonça assumirá a vice-presidência em uma nova composição que conduzirá a Justiça Eleitoral em meio a um cenário de polarização política e de avanço de novas tecnologias nas campanhas. As informações são do jornal O Globo.

Nunes Marques assume a Corte Eleitoral seguindo o critério de antiguidade, após a saída antecipada de Cármen Lúcia do comando do tribunal. Como ocorre tradicionalmente, a eleição foi simbólica e sem disputa.

A ministra Cármen Lúcia destacou a responsabilidade da futura direção do tribunal ao anunciar o resultado da eleição. “Gostaria de cumprimentar os ministros, que tenham muita sorte, uma enorme responsabilidade que será cumprida como sempre. O ministro Kássio, que tem realizado um trabalho igualmente sério e responsável no STF, e André igualmente um ministro dedicado, que também vem desenvolvendo a sua condição de juiz com grande seriedade, fazendo com que todos nós tenhamos a certeza de que a Justiça Eleitoral vai desempenhar suas atividades como historicamente vem desempenhando nesses quase 100 anos”, afirmou.

Nunes Marques agradeceu a escolha dos colegas e ressaltou o peso institucional da função que passará a exercer até maio de 2027. “Agradeço a confiança em mim depositada pelos meus pares. É uma das maiores honras da minha vida poder ser eleito para presidir o TSE”, disse.

André Mendonça também se manifestou após a definição da nova cúpula e afirmou que atuará em apoio à futura gestão. “Agradeço por esse voto de confiança que nos é depositado. Eu, como vice-presidente, enquanto aqui estiver, estarei auxiliando para que Vossa Excelência tenha uma gestão exitosa e que este ano o TSE tenha uma festa muito bonita para a democracia brasileira”, declarou.

Nova cúpula da Justiça Eleitoral

Responsável por organizar as eleições e julgar temas ligados ao processo eleitoral, o TSE terá sob a presidência de Nunes Marques a missão de conduzir um pleito considerado difícil. O tribunal deverá enfrentar, entre outros pontos, a persistente polarização política e os efeitos do uso de novas tecnologias, como a aplicação da inteligência artificial, nas campanhas.

A avaliação nos bastidores da Corte é a de que Nunes Marques tende a imprimir um estilo mais discreto na presidência do tribunal, com menor exposição pública e maior foco na articulação interna. A leitura entre integrantes do TSE é a de que o ministro tem perfil de “baixa fricção”, com capacidade de diálogo entre diferentes alas e de construção de consensos.

Perfil e trajetória

Indicado ao STF por Jair Bolsonaro (PL) em 2020, Nunes Marques chegou ao TSE em 2021 e atualmente ocupava a vice-presidência da Corte. Ao longo da atuação nos tribunais superiores, adotou posições alinhadas a pautas conservadoras, embora sem protagonizar embates públicos intensos.

A nova composição também prevê que André Mendonça suceda Nunes Marques na presidência do TSE em 2027, mantendo a sequência tradicional da cúpula da Corte Eleitoral em um período que já começa a ser marcado pela preparação institucional para o processo eleitoral de 2026.