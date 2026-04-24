'Ramagem não pode dizer que foi perseguido e pedido de asilo precisa de regulamentação', diz Roberto Tardelli

247 - O jurista Roberto Tardelli afirmou nesta semana, em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247, que o pedido de asilo feito pelo ex-deputado e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem (PL) não se sustenta sob critérios legais.

“Pedido de asilo não pode ser feito sem qualquer regulamentação. Só pede asilo aquela pessoa que provar que é vítima de injusta e negacionista persecução no país de origem em que lhes sejam negados os direitos humanos mais elementares”, disse.

O jurista destacou que o caso não apresenta esse cenário. “Ramagem foi preso pelo cometimento de um fato que a lei brasileira definia como crime. Foi julgado com direito a ampla defesa e ao contraditório. Não há nenhuma situação em que ele possa dizer ‘sou vítima de uma perseguição”, acrescentou.

Condenação e fuga para os EUA

Alexandre Ramagem deixou o Brasil em setembro de 2025, antes da conclusão do julgamento no STF. A Corte condenou o ex-diretor da Abin a 16 anos de prisão no âmbito do inquérito que apura a trama golpista.

Desde então, ele vive nos Estados Unidos, onde formalizou um pedido de asilo que ainda aguarda definição. As autoridades brasileiras consideram Ramagem foragido.

Em território estadunidense, agentes prenderam o ex-parlamentar na cidade de Orlando por questões migratórias. Ele permaneceu em um centro de detenção na Flórida por dois dias e foi liberado em 15 de abril.

Análise do governo Trump

Na mesma entrevista, Tardelli também comentou o cenário internacional e mencionou o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aliado da família Bolsonaro.

O jurista fez uma avaliação crítica sobre a atuação do chefe da Casa Branca. Segundo ele, Donald Trump “está dinamitando” a economia global.

Ao longo do seu mandato, o presidente dos EUA anunciou tarifaços contra países da América Latina, da Europa e da Ásia. Outro ponto polêmico é a guerra contra o Irã, que tem afetado os preços do petróleo, e a inflação em nível global.

A análise do especialista reúne elementos jurídicos e políticos para contextualizar o caso e reforça o debate sobre os limites legais do asilo em situações envolvendo condenações judiciais.