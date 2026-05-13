Sâmia aciona STF e pede prisão de Flávio Bolsonaro após revelação de negociações com Vorcaro

247 - A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) protocolou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça solicitando a prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O pedido foi feito após a divulgação de áudios e informações que apontam negociações envolvendo o parlamentar bolsonarista e o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master e alvo da Operação Compliance Zero.

A parlamentar solicita que o material seja analisado no âmbito de investigações já em curso na Corte e que os fatos sejam apensados aos autos do inquérito. De acordo com a representação, os elementos citados indicariam possíveis crimes financeiros, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, ocultação patrimonial, corrupção, organização criminosa e eventual obstrução de investigações.

A deputada também pede o envio das informações à Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliação sobre a abertura de investigação específica contra o senador Flávio Bolsonaro. Além da prisão preventiva, o ofício solicita a adoção de medidas cautelares, como a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dos envolvidos, bem como a preservação urgente de provas.

De forma subsidiária, o documento requer que o STF avalie a possibilidade de decretação de prisão preventiva caso sejam identificados riscos como destruição de provas, coação de testemunhas, obstrução das investigações ou continuidade de práticas ilícitas. A solicitação se baseia em reportagem publicada pelo site The Intercept Brasil, que revelou elementos relacionados às supostas negociações entre o senador e o empresário.