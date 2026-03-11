STF é a instituição mais afetada pelo escândalo Master, aponta pesquisa

247 – O STF é a instituição mais associada e também a mais afetada politicamente pelo escândalo Master, segundo pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 11 de março, e noticiada pela CNN Brasil. O levantamento mostra que, entre os brasileiros que dizem ter conhecimento do caso, 35% relacionam o episódio diretamente ao Supremo Tribunal Federal, percentual superior ao do governo federal e ao do Congresso Nacional.

De acordo com a pesquisa, 21,3% dos entrevistados associam o caso ao governo federal, enquanto 17,9% o vinculam ao Congresso. Outros 25,8% afirmaram relacionar o escândalo a todas as opções apresentadas. Os números indicam que o Supremo aparece no centro da percepção pública sobre as investigações envolvendo o banco fundado por Daniel Vorcaro.

Para medir o grau de conhecimento da população sobre o episódio, o instituto perguntou aos entrevistados: "Você tomou conhecimento do chamado caso Master, envolvendo membros do Supremo Tribunal Federal?" Segundo o levantamento, 48% responderam que sim, 30% disseram que talvez, mas sem certeza, e 22% afirmaram que não tinham conhecimento do caso.

Os dados revelam que o escândalo já alcançou ampla repercussão entre os brasileiros e que o STF acabou se tornando o principal alvo do desgaste institucional gerado pelo episódio. Ainda que outras esferas de poder também apareçam mencionadas, a Suprema Corte concentra a maior parcela das associações individuais.

Credibilidade do Supremo sob pressão

A pesquisa também avaliou os efeitos do caso sobre a imagem do STF. Nesse ponto, o resultado é ainda mais expressivo: 69,9% dos entrevistados disseram que a credibilidade da Corte fica abalada pelas investigações sobre o esquema de fraudes no sistema financeiro.

Em sentido oposto, 17,1% consideram que a credibilidade do tribunal permanece preservada. Já 13,1% afirmaram não saber opinar sobre o impacto do caso.

O dado reforça que o desgaste não se limita à associação simbólica ao escândalo, mas atinge diretamente a confiança pública na mais alta Corte do país. A percepção majoritária de abalo institucional sugere que o caso Master já produz efeitos políticos relevantes sobre a imagem do STF perante a sociedade.

Percepção pública e desgaste institucional

O levantamento mostra que o Supremo não apenas lidera as menções quando o tema é o caso Master, mas também concentra o maior impacto negativo em termos de credibilidade. Isso ajuda a explicar por que o tribunal surge como a instituição mais afetada pelo escândalo na visão dos entrevistados.

Ao mesmo tempo, o fato de 25,8% associarem o caso a todas as opções indica que uma parcela importante da população enxerga o episódio como um problema mais amplo, com ramificações em diferentes centros de poder. Ainda assim, o STF aparece como o principal símbolo do desgaste institucional provocado pelo caso.

Em um ambiente político já marcado por forte polarização e desconfiança nas instituições, o resultado da pesquisa sugere que episódios desse tipo ampliam a pressão sobre órgãos de cúpula da República, sobretudo quando há percepção de proximidade entre o escândalo e o sistema de Justiça.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 6 e 10 de março, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Canal Meio e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-00386/2026.