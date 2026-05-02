TCU arquiva caso de voos de Nikolas em jato ligado a Vorcaro e envia processo à Justiça Eleitoral

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) arquivou uma representação que questionava o uso de um jatinho pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a campanha eleitoral de 2022. A corte entendeu que o caso deve ser analisado pela Justiça Eleitoral. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

A apuração tratava de voos realizados por Nikolas durante o segundo turno das eleições de 2022, quando ele participou de agendas de campanha em apoio a Jair Bolsonaro. A aeronave utilizada estava vinculada à empresa Prime Aviation, que tinha entre seus sócios Daniel Vorcaro, por meio de um fundo de investimento.

O Ministério Público junto ao TCU havia solicitado investigação para verificar a origem dos recursos que custearam os deslocamentos. O processo foi relatado pelo ministro Antonio Anastasia.

Decisão da corte

Na análise, o TCU concluiu que os fatos apresentados dizem respeito ao financiamento de campanha e, portanto, estão sob responsabilidade da Justiça Eleitoral. Segundo a decisão, trata-se de matéria cuja apuração técnica e julgamento cabem a esse ramo do Judiciário.

O tribunal também avaliou que não há elementos suficientes que indiquem ligação com recursos públicos federais. Conforme registrado, não foi identificado "lastro probatório mínimo" que comprove irregularidade ou uso de verba da União.

Diante disso, a corte determinou o envio de cópias do processo ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral, para que adotem as providências que considerarem cabíveis.

Uso da aeronave na campanha

Os voos ocorreram entre os dias 20 e 28 de outubro de 2022, período em que o deputado de extrema direita percorreu capitais do Nordeste e cidades do interior de Minas Gerais. O segundo turno das eleições foi realizado em 30 de outubro.

Na ocasião, Nikolas Ferreira afirmou que participou da caravana Juventude pelo Brasil e que "foi disponibilizada uma aeronave para o deslocamento". As regiões visitadas estavam entre os principais focos da campanha de Bolsonaro no segundo turno.

A aeronave utilizada integra o portfólio da Prime Aviation, empresa que atua no compartilhamento de bens de luxo, como aviões e helicópteros. A defesa de Daniel Vorcaro declarou que o avião não pertence ao banqueiro. A empresa também informou que "Daniel Vorcaro não era e não é proprietário da aeronave, tampouco é proprietário de quaisquer jatos executivos integrantes do portfólio da companhia".