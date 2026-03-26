Vieira conversa por telefone com chanceler do Irã sobre conflito no Oriente Médio

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou por telefone, nesta quinta-feira (26), com o chanceler do Irã, Abbas Araghchi, sobre o andamento da guerra no Oriente Médio. O conflito teve início em 28 de fevereiro, após uma agressão militar conduzida por Estados Unidos e Israel contra o país persa. As informações são do SBT News.

Segundo nota do Itamaraty, os dois diplomatas “trataram do atual estágio da guerra no Irã, da situação regional no Oriente Médio, dos múltiplos impactos globais do conflito e das perspectivas para uma saída negociada”. A conversa ocorreu enquanto Vieira estava em Paris, na França, onde participa de reunião de chanceleres do G7.

Durante o contato, o ministro brasileiro também manifestou solidariedade às vítimas dos ataques militares no Irã. De acordo com o governo brasileiro, Araghchi é o “11º chanceler da região” com quem Vieira manteve diálogo direto desde o início do conflito.

De Paris, onde se encontra para a reunião de chanceleres do G7, o Ministro Mauro Vieira manteve contato telefônico com o chanceler do Irã, Abbas Araghchi. pic.twitter.com/s6xW3LSsZz March 26, 2026





Contexto do conflito

No início do conflito, EUA e Israel assassinaram o então líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Desde então, o confronto segue em curso, com repercussões regionais e internacionais. Nos últimos dias, o governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, apresentou uma proposta de cessar-fogo com 15 pontos. O Irã afirmou que analisa os termos, mas rejeitou a existência de negociações diretas.

Em entrevista à televisão estatal iraniana, Araghchi declarou que “mensagens sendo transmitidas por meio de nossos países amigos” não configuram diálogo formal. Ele acrescentou que “não é o que chamamos de negociação ou diálogo”. O chanceler iraniano também indicou a posição atual do país diante do conflito. “No momento, nossa política é continuar a resistência e defender o país”, afirmou. Segundo ele, o Irã “não tem intenção de negociar”.