Vorcaro também financiou filme sobre Michel Temer

247 - O filme 963 dias — A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos, baseado na trajetória do ex-presidente Michel Temer (MDB), recebeu investimento de um fundo ligado à família do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A informação foi confirmada pelo publicitário Elsinho Mouco, produtor executivo da obra, à revista Veja.

Segundo Mouco, o aporte de R$ 1 milhão foi realizado por meio do fundo Moriah Asset no fim de 2023. O investimento ocorreu antes de o Banco Master passar a ser alvo de investigações. O longa, dirigido pelo cineasta Bruno Barreto, tem orçamento total estimado em R$ 12 milhões e deve estrear no segundo semestre deste ano.

Produtor detalha investimento

Após a repercussão do pedido de dinheiro feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) a Daniel Vorcaro, para financiar um filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro |(PL), Elsinho Mouco divulgou uma nota para esclarecer a participação do fundo ligado à família Vorcaro na produção cinematográfica.

“Fui procurado com perguntas sobre o apoio financeiro do Banco Master ao filme 963 DIAS. Como contratos de patrocínio podem conter cláusulas de confidencialidade, respondi que a lista de patrocinadores seria conhecida no dia da estreia, nos créditos ao final da exibição”, afirmou Mouco na nota.

Ainda segundo o texto, “diante do noticiário recente, nosso jurídico entendeu que o interesse público deveria prevalecer sobre o sigilo. Complemento, portanto, a informação, dizendo que o filme teve orçamento total de aproximadamente 12 milhões de reais. E que o Fundo Moriah Asset, vinculado à família Vorcaro, adquiriu uma cota de 1 milhão de reais há quase três anos, no final de 2023”, declarou. “Nenhum patrocinador investiu mais de 10% do valor total da produção”, destacou o produtor executivo na nota.