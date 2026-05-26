Xi Jinping recebe presidente da Sérvia em Beijing

CGTN – O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se na tarde desta segunda-feira (25) em Beijing com o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, que está realizando uma visita de Estado à China.

O líder chinês salientou que, durante a sua visita de Estado à Sérvia em 2024, as duas partes inauguraram conjuntamente um novo capítulo da construção de uma comunidade China-Sérvia com futuro compartilhado na nova era. Ao longo dos últimos dois anos, a construção desta comunidade tem produzido resultados positivos, beneficiando ambos os povos e estabelecendo um modelo para as relações bilaterais.

Xi Jinping enfatizou que ambas as partes devem reforçar o alinhamento das estratégias de desenvolvimento, implementar o plano de ação a médio prazo da construção conjunta da Iniciativa Cinturão e Rota e continuar promovendo a cooperação em áreas como o transporte e a infraestrutura energética. Considerando a atual conjuntura internacional complexa e instável, a China e a Sérvia devem continuar fortalecendo a coordenação e a cooperação em assuntos internacionais, praticando o multilateralismo genuíno e se esforçando incessantemente para promover um mundo multipolar equitativo e ordenado, uma globalização econômica inclusiva e a construção de uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade.

Vucic afirmou que a Sérvia atribui grande importância ao desenvolvimento das relações com a China e apoia de forma firme e inabalável os interesses fundamentais do país, bem como as importantes iniciativas globais propostas pelo presidente Xi Jinping. A Sérvia está disposta a continuar fortalecendo a cooperação multilateral com a China a fim de proteger a paz, a equidade e a justiça internacionais.

Após o encontro, os dois chefes de Estado compareceram conjuntamente à assinatura de mais de 20 documentos de cooperação nas áreas de política, economia e comércio, ciência e tecnologia, educação, justiça e cultura.

As duas partes divulgaram a “Declaração Conjunta da República Popular da China e da República da Sérvia sobre a Continuação do Avanço na Construção de uma Comunidade China-Sérvia com Futuro Compartilhado na Nova Era” e a “Declaração Conjunta da República Popular da China e da República da Sérvia sobre a Promoção Conjunta da Implementação das Quatro Iniciativas Globais”.

Antes das conversas, Xi Jinping e sua esposa, Peng Liyuan, realizaram uma cerimônia de boas-vindas para Aleksandar Vucic e sua esposa, Tamara Vucic.

À noite, Xi Jinping e Peng Liyuan ofereceram um banquete de boas-vindas ao casal Vucic no Salão Dourado do Grande Palácio do Povo.

Fonte: CMG