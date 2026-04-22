Xi Jinping se encontra com enviado especial do presidente do Laos

CGTN – Na tarde desta terça-feira (21), o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com Saleumxay Kommasith, o enviado especial do secretário-geral do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e presidente laociano, Thongloun Sisoulith, e também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos e vice-premiê permanente laociano, no Grande Palácio do Povo, em Beijing, a capital chinesa.

Xi Jinping apontou que o envio mútuo de representantes especiais dos partidos de ambos os países para informar respectivas agendas políticas fundamentais revela a amizade profunda e tradicional entre os dois lados e a confiança política mútua. O líder chinês disse que 2026 marca o 65˚ aniversário das relações diplomáticas entre as duas nações e também o “Ano da Amizade China-Laos”. Xi Jinping afirmou que, recentemente, ele e Thongloun Sisoulith trocaram correspondências, através das quais alcançaram consensos importantes em torno do aprofundamento da construção de uma comunidade com futuro compartilhado China-Laos. O presidente chinês acredita que, sob a liderança consistente do Comitê Central do Partido Revolucionário Popular do Laos dirigido pelo secretário-geral, Thongloun Sisoulith, o partido e o povo laociano superarão as dificuldades, completarão todas as missões planejadas de maneira favorável e seguirão de forma estável e firme o caminho socialista, a fim de concretizar as metas do centenário da fundação do partido.

Xi Jinping salientou que, nesta nova partida histórica, os dois países devem persistir na orientação de estabilidade a longo prazo, boa vizinhança, confiança mútua e cooperação abrangente, bem como no espírito de bons vizinhos, amigos, camaradas e parceiros, considerando o futuro da causa socialista como uma missão estratégica, estreitando a coordenação e a colaboração, aprofundando a sinergia, expandindo a parceria pragmática e enfrentando juntos os desafios comuns. O líder chinês espera que os dois lados impulsionem a implementação do novo plano quinquenal para construção de uma comunidade com futuro compartilhado China-Laos, levando esse projeto cooperativo a um padrão e qualidade mais altos e de nível mais elevado.

Saleumxay Kommasith afirmou que a China tem mantido um ambiente político e social seguro e estável, criando um milagre do constante crescimento econômico de alta velocidade e tendo um papel e influência cada vez maior no palco internacional. Ele manifestou apoio firme às iniciativas globais fundamentais apresentadas pelo secretário-geral, Xi Jinping, e está disposto a aprofundar a cooperação abrangente e pragmática com a China e impulsionar a construção de uma comunidade com futuro compartilhado China-Laos para conquistar continuamente novos resultados.

Fonte: CMG