ApexBrasil: acordo Mercosul–União Europeia amplia oportunidades e mobiliza articulação do governo

247 - A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) afirmou, em comunicado publicado na quarta-feira (14), que o avanço do acordo entre o Mercosul e a União Europeia inaugura um novo cenário de oportunidades para as empresas brasileiras. A ApexBrasil ressaltou que o tratado comercial impõe uma intensificação do trabalho coordenado do governo federal.

Articulação permanente prepara setor produtivo

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, afirmou na terça-feira (13) que a atuação integrada tem sido central para preparar o setor produtivo nacional diante do novo contexto comercial. No sábado (17), líderes do Mercosul e da União Europeia assinaram o acordo comercial, durante evento em Assunção, capital do Paraguai.

"Estamos em articulação permanente com o Executivo, o Legislativo e as associações parceiras. Essa atuação integrada tem sido fundamental para preparar as empresas brasileiras para as oportunidades que se abrem com o acordo Mercosul–União Europeia, fortalecendo a competitividade do país, ampliando as exportações e atraindo investimentos de forma sustentável", disse Viana.

Senado cria subcomissão para acompanhar tratado

O texto do acordo ainda será submetido à análise do Parlamento Europeu e dos congressos nacionais dos países do Mercosul. No Brasil, o Senado Federal já iniciou a organização interna para acompanhar o tema. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), informou que será criada uma subcomissão específica para tratar do tratado.

"O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia é algo muito significativo. Por isso, criaremos, no âmbito da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, uma subcomissão com senadores que têm essa expertise, ligados ao agronegócio, ao setor da indústria e à política internacional, para acompanhar de perto os desdobramentos do tratado", afirmou o senador.

Missão internacional apresentou potencial brasileiro

Nelsinho Trad integrou a missão internacional realizada pela ApexBrasil e pelo Ministério das Relações Exteriores em abril de 2025, com agendas em Portugal, Polônia e Bélgica. Segundo ele, a principal pauta das reuniões foi a validação do acordo e a apresentação das possibilidades de inserção de produtos brasileiros no mercado europeu.

"Eu entendo que a atuação da Apex, por meio da liderança do presidente Jorge Viana e do ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira, foi fundamental para esse desfecho. Fomos in loco explicar as potencialidades do nosso país, mostrando como a UE irá se beneficiar com o horizonte de oportunidades que se abre a partir da assinatura desse acordo", declarou.

Setores estratégicos devem ser beneficiados

A expectativa apresentada pela ApexBrasil é que, após a ratificação, o acordo resulte na redução gradual de tarifas, maior previsibilidade regulatória e no fortalecimento das relações comerciais e institucionais entre os dois blocos. Setores como agronegócio, indústria, serviços e economia verde estão entre os potenciais beneficiados, assim como a ampliação de investimentos e a integração de cadeias produtivas.