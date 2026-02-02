BNDES aprova R$ 1,3 bilhão para renovação da frota de caminhões

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 1,3 bilhão em financiamentos para a renovação da frota de caminhões no Brasil em apenas um mês. A medida faz parte do programa BNDES Renovação da Frota, inserido no Move Brasil, política de mobilidade verde do governo federal voltada à modernização do transporte rodoviário de cargas, com foco em eficiência, segurança e redução de emissões. Segundo a instituição, o crédito aprovado já beneficiou caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas transportadoras em 532 municípios, abrangendo todas as regiões do país.

Modernização do transporte rodoviário

A linha de financiamento foi estruturada para apoiar a aquisição de caminhões novos, mais eficientes e menos poluentes, além de veículos seminovos que atendam aos critérios ambientais do Proconve 7 e tenham sido fabricados a partir de 2012. Os veículos precisam estar previamente credenciados junto ao BNDES. Somente no mês de janeiro, foram realizadas 1.152 operações de crédito, com tíquete médio de R$ 1,1 milhão, demonstrando forte adesão ao programa logo em sua fase inicial.

Sustentabilidade e estímulo à indústria

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou os impactos positivos da iniciativa para a economia e o meio ambiente. “Com esse programa, o governo do presidente Lula está garantindo mais segurança nas estradas, reduzindo o impacto ao meio ambiente e dando um grande impulso à indústria nacional, assegurando empregos e gerando mais renda. Caminhoneiros, cooperados e empresas transportadoras têm agora condições mais competitivas para trocar veículos antigos e mais poluentes por caminhões novos ou seminovos, mais seguros e eficientes”, afirmou.

Política pública e resultados iniciais

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também avaliou positivamente os resultados alcançados até agora. “A boa política pública é a que apresenta resultados. Ao alcançar R$ 1,3 bi de crédito aprovado pelo BNDES, o Move Brasil mostra que o programa, lançado pelo Presidente Lula, acerta com um modelo de renovação de frota de caminhões moderno e efetivo, melhorando a segurança dos nossos caminhoneiros, com foco na sustentabilidade e no fortalecimento da indústria nacional”, declarou.

Condições financeiras e volume de recursos

Lançado em dezembro, o programa dispõe de R$ 10 bilhões em recursos, sendo R$ 6 bilhões provenientes do Tesouro Nacional e R$ 4 bilhões captados pelo BNDES a taxas de mercado. A estrutura permite juros entre 13% e 14% ao ano, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional.

As condições de financiamento preveem prazo de pagamento de até 60 meses, com carência de até seis meses, e limite de até R$ 50 milhões por beneficiário. Do total disponível, R$ 1 bilhão foi reservado exclusivamente para transportadores autônomos e pessoas físicas ligadas a cooperativas.

A autorização para o uso de recursos do Tesouro Nacional nessas operações foi formalizada pela Medida Provisória nº 1.328, publicada em 17 de dezembro de 2025, que estabeleceu as bases legais para a execução do programa de renovação da frota de caminhões no país.