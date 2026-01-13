Entenda como o Brasil pode ser afetado pelas tarifas extras de Trump contra o Irã

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que qualquer país que mantiver relações comerciais com o Irã passará a ser alvo de uma tarifa adicional de 25% em todas as transações com os EUA. A decisão, de efeito imediato, amplia o cerco econômico contra Teerã e levanta preocupações sobre impactos diretos para parceiros comerciais do país persa, entre eles o Brasil.

A medida foi comunicada por Trump nesta segunda-feira (12/1), por meio de um comunicado publicado na rede social Truth. Segundo o presidente dos Estados Unidos, não haverá margem para contestação da decisão.

“Com efeito imediato, qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todas as transações comerciais realizadas com os Estados Unidos”, afirmou Trump. Em seguida, reforçou o caráter definitivo da medida ao declarar: “Esta ordem é final e irrecorrível”.

Risco direto para o comércio exterior brasileiro

O anúncio acende um alerta no Brasil em razão do volume de comércio mantido com o Irã. Em 2025, o país exportou mais de US$ 2,9 bilhões em produtos para a nação persa. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) indicam ainda que as importações iranianas somaram US$ 84,594 milhões no último ano.

Caso a medida seja aplicada de forma rigorosa, o Brasil pode enfrentar um dilema estratégico entre preservar relações comerciais com o Irã ou evitar retaliações tarifárias por parte dos Estados Unidos, um de seus principais parceiros econômicos.

Escalada de tensão e contexto político no Irã

O endurecimento da política norte-americana ocorre em meio a um cenário de instabilidade interna no Irã. Desde o fim de dezembro, o país registra protestos contra o governo liderado pelo aiatolá Ali Khamenei, com manifestações motivadas principalmente pela crise econômica, agravada por décadas de sanções internacionais.

De acordo com organizações de direitos humanos, a repressão às manifestações já resultou na morte de mais de 400 civis. Em meio à escalada de violência, o governo iraniano acusa os Estados Unidos de estarem por trás das mobilizações, com o objetivo de desestabilizar o regime.

Nesse contexto, Trump voltou a elevar o tom contra Teerã e chegou a ameaçar intervir no país. Em declarações recentes, o presidente dos Estados Unidos afirmou estar disposto a “ajudar” os civis iranianos em busca de “liberdade”, ampliando ainda mais o clima de confronto diplomático.

Impactos geopolíticos e incertezas

A nova tarifa anunciada por Trump se soma a uma série de retaliações econômicas impostas por Washington ao Irã e tende a gerar efeitos em cadeia no comércio internacional. Para o Brasil, o movimento representa um fator adicional de incerteza em um cenário já marcado por disputas geopolíticas e pressões sobre países que buscam manter relações comerciais fora do eixo estratégico dos Estados Unidos.

A ausência de detalhes sobre a implementação prática da medida e sobre possíveis exceções mantém governos e setores produtivos em alerta, enquanto aguardam sinais mais claros sobre os próximos passos da Casa Branca.